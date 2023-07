Ana Ferro niega haber maltratado a los hijos de Fernando del Solar

CIUDAD DE MÉXICO.- Ana Ferro rompe el silencio después de que, en las últimas semanas, personas cercanas a Fernando del Solar declararan que ella lo había dejado solo en sus últimos momentos de vida, así como también hace frente a los rumores que sugieren que llegó a maltratar a los hijos del conductor, pues negó haber actuado en contra de los menores y aclara cuál es la situación actual que vive con Ingrid Coronado, con la que se enfrenta ante una batalla legal, en la que ambas buscan quedarse con una propiedad que, originalmente, fue adquirida por Ingrid y Fernando.

El pasado 30 de junio se cumplió el primer aniversario luctuoso de Fernando del Solar quien, lamentablemente, perdió la vida tras una dura batalla contra el Linfoma de Hodgkin, un tipo de cáncer del sistema linfático, con el que fue diagnosticado desde el 2012. Por ello, su exmánager, Aaron Olvera, organizó una misa en honor a la memoria de su representado a una semana de que se cumpliera un año de su muerte, en la que convocó a algunas amistades del Solar, entre las cuales, se presentó María de los Ángeles, una extrabajadora del conductor, la cual, además de mostrar su resignación ante la partida de "don Fer", como ella lo llamó, también hizo una serie de declaraciones en contra su viuda, Ana Ferro.

De acuerdo con lo que María de los Ángeles dijo a "Ventaneando", desde que Ana se mudó a la casa de del Solar, el comportamiento del conductor cambió, pues dejaba que su pareja tomara todas las decisiones y hasta pasaba por alto que no permitiera que sus hijos; Paolo y Luciano subieran a su habitación y convivieran con él. Esta era una de las cosas que más molestaba a la señora María, debido a que no le parecía justo que Ferro maltratara a los niños, ya que reveló que, había ocasiones en que los dejaba sin comer si estos no se presentaban a la mesa a la hora exacta que ella había establecido para la degustación de los alimentos.

Por su parte, Aaron Olvera tampoco se quedó callado y, aunque fue más reservado a la hora de expresarse de la viuda del Solar, sugirió que Ana no había asistido al hospital para acompañar a Fernando cuando su estado de salud estaba en la etapa más delicada y, en cambio, fueron sus amigos quienes lo acompañaron en ese difícil momento.

A pesar de que estas declaraciones sorprendieron, no fue sino hasta que el mismo programa de espectáculos buscó a Ingrid para preguntarle si estaba enterada de los supuestos maltratos que Ferro habría propinado a sus hijos, a lo que la famosa conductora reconoció que, tras el fallecimiento de Fernando, Paolo y Luciano se abrieron con ella y le contaron algunas de las experiencias que vivieron en la casa de su padre, mientras Ana vivía ahí, confirmando que se había comportado inadecuadamente con sus pequeños.

"Yo la verdad no estaba enterada de que había este tipo de problemáticas, sí a lo largo de este año mis hijos me han estado contado algunas cosas sumamente desagradables, no sé si incluso agradezco que no me lo contaran antes porque hubiera tomado cartas en el asunto y, entonces sí, la cosa se hubiera puesto todavía peor, es terrible, la verdad, ya ni me recuerdes... o voy a volver a hacer corajes", dijo al reportero de "Ventaneando".

Además, confesó que -si no contó públicamente- que Ferro le impidió estar en el sepelio de su expareja y padre de sus hijos, era porque no le gustaba hacer escándalo y que, en realidad, en este punto lo único que deseaba es que Ana le devuelva el departamento que ella y Fernando compraron cuando eran aún eran pareja y que, además, es un inmueble que no está dentro de las propiedades que el conductor incluyó en su testamento, por lo que Ferro no tendría por qué pelear por quedárselo y, mucho menos, seguir viviendo en él.

Fue entonces que las cámaras y micrófonos fueron en búsqueda de Ferro que, este fin de semana, dio una clase de yoga en Atlixco, Puebla, la que negó los dimes y diretes que la señalan como una mujer interesada y que se aprovechó de la condición de salud de su esposo para maltratar a sus hijos: "En ese aspecto creo que no es verdad y, en ningún momento se haría eso, para empezar, creo que Fer nunca lo hubiera permitido, si la señora (María de los Ángeles) después de un año, ¿sacarlo hasta ahorita? cuando Fer no está, cuando Fer no puede dar su testimonio, sus argumentos", indicó.

Aunque tuvo que reconocer que, el día en que se veló el cuerpo de del Solar, sí impidió que Coronado pudiera entrar a la ceremonia fúnebre: "Lógicamente, no se le permitió a la señora entrar, no está diciendo una cosa que no es, por la relación que ellos ya no tenían y era una relación muy amena y ustedes lo saben, era por respeto a él, a la familia y a lo que él también quería".

En lo tocante, al proceso legal que enfrente junto a Ingrid, estimó que ya llevan una mejor comunicación, pese a que la conductora dijo hace no mucho tiempo que Ferro la había bloqueado, luego de que le enviara un mensaje donde le preguntaba que cuándo desocuparía el departamento: "Sí hemos estado en contacto con la forma que tiene que hacerse", destacó. Además que aclaró que no desalojara el departamento de Cuernavaca hasta que se solucione la demanda que enfrenta con la conductora.