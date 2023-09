Está Ana Bárbara enfrentada con su hermano

MONTERREY, NL .-Está próxima a celebrar 30 años de carrera, hacer gira por México y Estados Unidos con Bandidos Tour y también estrenar nueva música, pero ahora Ana Bárbara se siente en medio de un remolino personal.

La cantante y compositora fue demandada por su hermano Francisco Ugalde, quien reclama derechos de autor en varios éxitos de la intérprete, asegurando que fueron creados en coautoría.

"Fíjate que estoy bien, hay como mucho remolino a nivel personal, pero lo llevo de la mejor manera que puede ser: siempre positiva", expresó Ana Bárbara en entrevista.

"Ustedes tienen 30 años de conocerme, de saber que soy transparente y a pesar de los pesares, estoy muy contenta de poder sacar mis sentimientos en el escenario y sanar con el público".

La intérprete, que presentará su nuevo espectáculo el 14 de octubre en el Auditorio Nacional, pretende dejar un legado musical importante a su País.

Amorosa con sus hijos y familia, la también llamada "Reina Grupera" habló del problema legal con su hermano, quien reclama se le reconozca como coautor de hits como "Y lo Busqué", "Fruta Prohibida" y "Niña Mimada", entre otros.

"Obviamente, me da mucha tristeza. Estoy desconcertada. No me lo esperaba, en el sentido de que no sé qué está pasando por la cabeza de mi hermano. Es increíble", expresó la intérprete de "La Trampa".

"Mi postura es de no entenderse, y como es un tema legal, pues hay que enfrentarlo. Es como si tú tienes un terreno y está a tu nombre, y llega y una persona y te dice: 'Ay, este terreno es mío', y tú: 'Ah caray, qué raro'. Es mi esfuerzo".

Ana Bárbara defendió sus canciones asegurando que cada una representa algo muy importante en su vida.

"Cada canción es concentración, es estar conectado con el universo. Es algo mágico y hermoso. Las canciones son como hijos, son como parte de tu alma, entonces, es como extraño recibir una noticia así de alguien que tú amas, que has amado toda la vida y que has protegido", externó la cantante.





"Quizá por ahí vaya el asunto, que tal vez en este amor incondicional se prestó a que él se confundiera, creyera, pensara o se imaginara algo que no es, y bueno, tendré que enfrentarlo porque igual como te digo que pueden llegar a quitar un terreno porque te dicen que es suyo, pues legalmente tendrás que comprobarlo que es, pero en este caso las canciones son mías".

Altagracia Ugalde Motta, conocida por su nombre artístico de Ana Bárbara, compartió que recibirá un reconocimiento por sus 30 años de trayectoria en Colombia.

"No te sabría decir, este homenaje, cada auditorio, cada presentación, cada palenque, cada disco, el nuevo Bordada a Mano salió hace tres meses, que es una producción muy grande de mi carrera", expresó.

"Todas las canciones son escritas por mí y con compañeros de la magnitud de Paquita La del Barrio, Vicente Fernández, Christian Nodal, Cristian Castro y Bronco. Te puedo decir muchas cosas que vuelven a mi carrera con una intensidad impresionante, y me hace agradecerle al universo todos los esfuerzos de cada día, cada año y cada momento".