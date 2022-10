¡Irreconocible! desata alarma

Amaia Montero impactó con una imagen como nunca la habíamos visto y un enigmático mensaje que ha preocupado a sus seguidores, por lo desmejorada que luce.

La artista decidió hace tiempo tomarse un respiro y desconectar de todo lo que le rodeaba, pero colgó dos imágenes iguales, pero una de ellas lleva consigo un mensaje que ha desatado las alarmas por redes sociales sobre el estado en el que se encuentra.

"Si la esperanza es lo último que muere y todavía no la he perdido de que me sirve la vida?", dice la frase, tan sorprendente como enigmática.