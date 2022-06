Alzan la voz en FICG

SIEMPRE SON LOS MALOS

El análisis muestra, entre otras cosas, que de las 11 películas, seis tienen protagonistas blancos y cinco protagonistas morenos. De esas cinco, en dos los protagonistas se dedican a actividades ilícitas en pantalla. Algo que no ocurre con las cintas protagonizadas por blancos.

"No es que no haya morenos en pantalla, sí hay morenos protagonistas, el problema es que los morenos en pantalla están retratados como delincuentes en un cuarenta por ciento de estas películas", lamentó Guerrero en el encuentro.

"¿Acaso no hay trabajadores de oficina morenos o arquitectos morenos en México? Creo que podríamos preguntarnos eso ya que somos mayoría en México", cuestionó el actor tapatío.

Durante la charla, en la que también participó el director tzotzil Xun Sero, Guerrero afirmó que el estudio no busca ir contra ninguna película en particular.

LOS PEORES PERSONAJES

Según el estudio, en dos de las siete películas de protagonistas blancos no hay una sola persona morena en pantalla y en el resto de las películas están en quinto o sexto lugar de relevancia en la trama: son personal de limpieza, villanos o bravucones.

"Es como si el director dijera que van a reemplazar a todas las personas morenas, suena irreal, está tan anclado en lo que estamos viendo y no nos damos cuenta.

"¿Qué está financiando el Imcine en México? Porque no hay que olvidar que es dinero de todos los mexicanos: de 11 películas estudiadas siete son financiadas por el Imcine, no que las otras cuatro no recibieron dinero público, simplemente no lo pusieron en los créditos, pero es raro que una película en México se haga cien por ciento sin dinero público", afirmó el actor.

La directora del Instituto intervino levemente y acotó que el Imcine "era" racista antes de que ella llegara.

"Perdón, pero sigue siendo; pero bueno, tiene que cambiar", rebatió Guerrero.