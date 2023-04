Alfredo Adame asegura que la comunidad LGBT+ sí lo apoya

MARCHA

Pese a que todavía falta poco más de dos meses para que la marcha del orgullo LGBT+ tenga lugar, Alfredo Adame ya anticipó que fue convocado a volver a participar en uno de los contingentes, tal y como lo habría hecho el año pasado.

Dicha noticia, dejó sorprendidas y sorprendidos a su paso, debido a que se ha sugerido que el actor se ha "colgado" del movimiento para seguir dando de qué hablar pues, en realidad, no cuenta con ninguna clase de empatía o coincidencia con la comunidad.

Tras dar a conocer que el próximo 28 de junio se dará cita en el Ángel de la Independencia, donde habitualmente comienza la marcha, el actor recibió un gran número de críticas y peticiones, en las que se le solicitaba que no acudiera a un evento de dimensiones simbólicas tan grandes como lo es la marcha del orgullo.

Sin embargo, Adame se ha mostrado reacio a esas solicitudes, asegurando que provienen de tan sólo pocas personas que quieren afectarlo, pues destacó que la mayoría de la comunidad le tiene gran estima.

"¿Por qué crees que me volvieron a invitar? Por el resultado del año pasado, no quiero pecar de vanidoso, pero fui uno de los mejor recibidos de toda la marcha y tampoco me voy a rajar", dijo para "Venga la alegría".

Sin embargo, existe un motivo por el cual, el actor no acudiría a la marcha, pues reconoció que no sabe si, para esas fechas, tendrá un proyecto laboral que le demanda viajar fuera del país. "Tengo varios proyectos que no se si en junio, cuando es la marcha, esté aquí en México, pero si sí estoy en México, por supuesto que me voy a subir a un camión".

"Salen por ahí tres que cuatro 'haters', los de siempre, (diciendo) que yo no los representó".

Adame no perdió de vista que el actor Polo Morín ha sido una de las personas de la comunidad que se ha pronunciado categóricamente en contra de que busque figurar como una personalidad que represente al movimiento. "Primer estúpido que sale diciendo esto, es uno que se llama Polo Morín; es un pésimo actor, malo, que porque cree que está guapito ya la hizo", consideró.

Pero no fue del único que despotricó, sino que también habló de su hijo menor Sebastián con quien, en la actualidad, no mantienen ningún tipo de comunicación, pues este tampoco está de acuerdo con la idea de que su padre participe en los eventos relativos al Día Internacional del Orgullo LGBT+, a quien se refirió como si ningún vínculo familiar los reuniese, al nombrarlo como "el hijo de esta señora Banquells".

"Salió a decir que era un esto, un mentiroso; es su ardor porque les dejé de pagar la escuela y les dejé de dar dinero cuando me di cuenta que me robaron mi pasaporte para que no me fuera a EU, entonces lo que diga este tipo Sebastián Adame me tiene sin los más mínimos de los cuidados" y aclaró que "yo con Sebastián no quiero volver a hablar en mi vida, no lo quiero volver a ver en mi vida".