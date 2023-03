Alfredo Adame felicita a Erik Rubín por separarse de Legarreta

Por esta razón, y desde hace años, Adame habla mal de la conductora cada vez que puede, la insulta y hasta ha dicho que tiene una relación con un ejecutivo de la empresa.

Adame le ha externado los peores de sus deseos, como lo hizo recientemente a las afueras de las instalaciones de San Ángel cuando fue cuestionado sobre lo que opinaba sobre la separación de la conductora de Erik Rubín: "Ni modo, así son las cosas, como público me vale madres, a mí Andrea Legarreta me vale madres, Erik Rubín es un tipo al cual estimo mucho, es un tipo muy talentoso, muy buena persona, gente muy padre, la otra no me interesa en lo más mínimo", contestó el actor hace unos días.

Hace tres años se armó una polémica por las fuertes declaraciones que hizo Adame en contra de Legarreta, en aquella ocasión ella se defendió públicamente y anunció acciones legales en su contra, además pidió un alto a la violencia en contra de las mujeres.

Alfredo Adame le desea lo peor a Legarreta

Alfredo Adame no se ha portado nada empático con Andrea Legarreta, por el contrario, el exconductor, que acaba de salir de otra polémica por una golpiza, volvió a expresarse mal de la conductora de "Hoy" y se alegró que esté pasando por un complicado momento.

"Y ojalá pase por cincuenta más (malos momentos), de aquí a que se muera, y ojalá el día que se muera se queme en leña verde en el infierno", sentenció a los micrófonos de "El Chismorreo".

Ante la reacción de la prensa sobre su indolencia, respondió: "A mí no me conmueve, y a Erik Rubín lo felicito por haberse deshecho de ese cáncer, lo felicito", expresó tajante.