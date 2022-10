Se reencuentra Alex Fernández con sus fans en el Palenque

Alex Fernández regresó al Palenque de Guadalajara tras su debut en este recinto en 2019, y lo hizo de la mejor manera: acompañado de músicos de mariachi que tenía su abuelo y cobijado por el cariño de su familia presente.

El hijo de "El Potrillo" y nieto del "Charro de Huentitán" se reencontró en casa con sus fans, quienes pudieron disfrutarlo junto con el Mariachi Nuevo Azteca, conformado por músicos que trabajaron con Chente durante años, pero ahora reforzado con talento, pues algunos son hijos de estos concertistas.

Alex "El Heredero" salió al redondel minutos después de las 00:00 horas de este miércoles, cuando su mariachi entonaba "Guadalajara", para luego arrancar con "Esta Vida", la primera melodía que ofreció el joven intérprete.

Consciente de la balacera que ocurrió el lunes afuera de las Fiestas de Octubre, Alex agradeció a su público por acudir a la cita.

"Se que por lo sucedido en días pasados, muchos no se animaron a venir, lo cual veo bien, pero también muchas gracias a los que vinieron y no me dejaron abajo. Si ya los quería, ahora los quiero todavía más", expresó Fernández.