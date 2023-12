Reconocen su trayectoria artística

Alejandra Barros celebró 25 años continuos de trabajo como actriz, poniéndose en la piel de varios personajes en el teatro, cine y televisión.

Para reconocer su trayectoria artística, la compañía de Escape Room, una comedia de Joel Joan y Héctor Claramunt, le dedicó una función especial en la que Daniela Romo fue su madrina de lujo.

MOTIVADA

"Estos reconocimientos te motivan, te hacen ver todo lo que has recorrido y que han valido la pena, porque de repente se nos olvida y nos quejamos de ciertas cosas en lugar de estar agradecidos. Este día es de dar gracias, más allá de que reconozcan mi trayectoria, es que yo la reconozca, la vea y me dé cuenta de lo generosa que ha sido la vida conmigo, que he correspondido bien porque he cumplido a manos llenas lo que ha llegado a esta carrera tan bonita.

Más que madrina, Daniela es un hada madrina. Es un sueño para mi que Daniela haya podido darse el tiempo, que haya aceptado y que esté conmigo hoy", dijo Barros, previo a iniciar la función.

Romo llegó al nuevo Teatro Libanés para cumplir su rol como madrina. Gabriela Platas también asistió a la función.

"Me siento agradecida de que me consideren, porque son muchos tiempos de vida compartida. Todo mundo decimos que somos como una familia, pero en el tiempo en que haces los proyectos realmente se forma una familia", aseguró Romo.

Bajo la producción de Morris Gilbert, Mejor Teatro, Claudio Carrera y Tina Galindo, la obra cuenta con un guion contundente y moderno con algunos tintes aterradores.

Después de la función, la actriz recibió un reconocimiento especial por parte de su compañía sobre el escenario del nuevo Teatro Libanés. Romo subió al escenario y se puso de rodillas para hacer una reverencia ante Barros.

"Cuando tú naciste, yo empezaba, no es secreto para nadie mi edad. Cuando naciste, en el 71, fue la primera vez que puse un escenario del teatro. A lo largo del camino nos hemos encontrado y ha sido muy bonito... Agradezco a toda la compañía que me dejen celebrar tu camino, porque cuesta trabajo, pero merece la pena. Has sabido forjar una carrera con tu belleza y elegancia... Tú me honras a mí con venir a decir ´gracias por andar en el camino y transitarlo´. Uno camina por la vida y encuentra almas generosas y honestas que honran el escenario", dijo Romo.