¡No vuelve al Titanic!

Sin embargo, el actor, quien presenta actualmente la obra Siete Veces Adiós, contó en videoconferencia que no repetiría esta experiencia.

MUY ARRIESGADO

"Me gustó, tomé mis riesgos, estaba muy estresado, estaba muy nervioso. Salió bien, pero no hay necesidad de regresar. Agradecí a la vida que me dio esta oportunidad que 200 personas en el mundo han tenido y entonces, no, no regresaría", sentenció Alan.

El actor de musicales como Hoy No Me Puedo Levantar participó en una inmersión el 2021 y vivió la experiencia en julio, tras viajar de México a Canadá a San Juan de Terranova.

"No sé si entra en la categoría de turismo negro, pero es muy interesante porque te familiarizas mucho más con lo que sucedió. Es un viaje que tenía muchas ganas de hacer, una parte porque la audiencia me lo pedía y porque es un logro que visualizaba", dijo el ex huésped del Horizon Arctic.

El jalisciense, famoso por su canal Alan X El Mundo, vivió la experiencia con Ocean Gate Expedition, empresa con la que tuvo una aventura con clarooscuros.

GRAN AVENTURA

"El sumergible tenía una cámara y pregunté si tenía acceso al material, me dijeron que sí. A excepción de si algo de ese material incluía algún descubrimiento significativo.

"Hicimos la inmersión y solicité el material y la empresa se negó a dármelo alegando que hasta que el CEO lo autorizara. me dieron menos de un minuto del material de la GoPro que era de ellos, yo la coloqué. Reclamé, defendí mi trabajo, me dijeron que si me lo daban era después. me dieron un USB con material y de la GoPro pero con material completamente en negro".

Para el viaje fue acompañado de cinco personas, entre ellas el piloto y dos turistas. Estuvo 12 horas en el sumergible y pudieron apreciar lo más cerca posible al transatlántico hundido.