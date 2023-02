Compartirá con el tenor

TRES CONCIERTOS

Ross, de 27 años, compartirá el escenario con el tenor, de 64, en Ciudad de México el 19 de febrero; en Monterrey el día 21, donde también estará como invitada Susana Zabaleta, y el 24 en Guadalajara, cuyo show se realizará en el Club de Golf Las Cañadas.

"Voy a interpretar dos canciones con el maestro, sí sé cuáles, pero no se las puedo decir; lo que puedo adelantar es que una será en español y otra en italiano, así que estoy ensayando mucho de la mano de mi maestro de canto y de un foniatra para perfeccionar.

INVITADA POR ÉL

"Que un artista de la talla del maestro Andrea Bocelli sepa que existo y me invite a compartir escenario con él es una emoción que no se puede explicar, además, me deja saber que voy por buen camino en esta carrera", platicó la intérprete.

Carolina Ross mencionó que su primer ensayo junto a Bocelli será el 18 de febrero, un día antes del concierto programado en la capital mexicana.

NOMINADA A LO NUESTRO

Ross, quien también tiene una nominación en Premios Lo Nuestro como Artista Femenina del Año en la categoría de Regional Mexicano, ceremonia que se realizará el próximo jueves 23 de febrero en Miami.

Uno de sus más recientes sencillos es "El Barco", que lleva tintes rancheros, y el 13 de este mes estrenará "Tú Eres Mi Lugar".

REGRESA A MÉXICO

El regreso del tenor italiano, Andrea Bocelli a México, se debe a su Believe World Tour, que consta de alrededor de 18 tráileres con 60 toneladas de equipo, así lo aseguraron los promotores.