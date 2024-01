Conductor da versión sobre "agresión" que sufrió Adriana Fonseca

CIUDAD DE MÉXICO.- Hace unos días, la actriz Adriana Fonseca denunció públicamente que presuntamente había sufrido una agresión por parte de un conductor de Uber.

Por medio de una transmisión en vivo que realizó en su cuenta de Instagram, la actriz expresó entre lágrimas que el conductor, quien la recogió cerca del Viaducto, en la CDMX, venía manejando muy rápido, por lo que le pidió que bajara la velocidad. Además, también le mencionó que su unidad se encontraba sucia, situación que causó el "enojó" del conductor, quien la tachó de "clasista y racista".

Tras esto, la exaventurera llamó a algún servicio de emergencia a quien dio detalles de lo sucedido.

"Me viene gritando, venía casi chocando. Cuando le dije que le bajara, me dijo que bajara mi pie de un lugar donde trae su carro asqueroso, lleno de vasos. Me viene gritando. Dice que soy racista, le dije que soy Adriana Fonseca, me dice que él es de Iztapalapa y que soy racista", se escucha decir a Fonseca al mismo tiempo que el conductor hablaba.

Conductor de plataforma da versión sobre la "agresión" que sufrió Adriana Fonseca

Luego de que el video de Adriana se hiciera viral en redes, el conductor quien se identificó como Gerardo Deveze también salió a dar su versión de los hechos.

De acuerdo con Gerardo, la actriz venía "todo el viaje agrediéndolo", por lo que le pidió que descendiera de su vehículo, a lo que ésta se negó rotundamente.

"Ya le hablé a la patrulla. Me está haciendo un desastre, porque según ella vengó en exceso de velocidad, en tráfico. Como pueden ver hay tráfico, pero la señora dice que venía manejando riesgosamente", explicó el conductor, mientras mostraba el segundo piso del Periférico.

Asimismo, agregó que Fonseca lo había llamado "asqueroso" y que venía diciéndole que su carro se encontraba sucio, solo porque traía con él su desayuno.

"Está grabada la llamada. Me dijiste que el coche era una asquerosidad. Es mi comida, mi desayuno del día, y a la señora le molesta porque es una clasista. Me empezó a decir que era actriz, que era de Los Ángeles. Ahora resulta que las personas de Los Ángeles valen más", expresó.

Uber responde a video de Adriana Fonseca

Aunque ambos dieron sus versiones, Uber se comunicó con EL UNIVERSAL para dar su versión de los hechos, y hacer hincapié en los términos y condiciones de la aplicación, tanto para usuarios como para conductores.

Aclaró que el respeto (para ambas partes) es el eje principal de su servicio, además del cumplimiento puntual de la ley: "Uber promueve entre toda su comunidad de usuarios, usuarias y socias y socios registrados en la app, el cumplimiento de sus Términos y Condiciones y Guías Comunitarias, las cuales abarcan tres principios: tratar a todos con amabilidad y respeto; ayudar a otros a mantenerse seguros; y respetar la ley. Una conducta contraria a estos términos puede derivar en la desactivación permanente de una cuenta", se lee en el documento.

En caso de que cualquier incidente suceda durante los viajes, los usuarios y conductores pueden hacer un reporte directamente en la aplicación; además de recordar que la calificación es mutua.

"Usuarios y socios conductores pueden calificarse mutuamente, con el objetivo de mejorar la experiencia de todos. Igualmente, en caso de un incidente de seguridad, pueden reportarlo desde la misma app, y su reporte puede ser respaldado con funciones como la grabación de audio encriptada, que pueden utilizar tanto usuarios como socios conductores".