Agradece libertad a sus padres

La libertad de criterio, elección y profesión que le inculcaron sus padres a Celia Lora es la misma que aplica para hablar de su trabajo como estrella erótica e influencer, ya que se siente muy orgullosa de su incursión en OnlyFans, en Playboy y recientemente en HotGo, plataforma para adultos.

"En mi casa nunca me impusieron nada, ni de ´estudia, cásate, ten hijos´. Por eso soy así. Me dejaron ´ser´ completamente, incluso me felicitaron. Me dicen ´¡qué padre, qué bien por ti!´", platicó Celia al respecto.

ESTRENA SERIE

Hija de los rockeros Álex y Chela Lora, de El TRI, "Chelita", como es conocida entre la comunidad farandulera, acaba de estrenar Celia Reina, la serie erótico-sexual del concepto Celebrities para la firma del conejito.

"La serie está inspirada en la portada más reciente de Playboy, yo con varias chavas. En los videos es una chava perdidamente enamorada de mí, y sí, es actuación, concentrarte en que invitas a una fantasía.

"Hay un video que digo ´¡ay, qué barbaridad!´. Y no puede ser, dije ´esto ya es porno´. Yo me estoy bañando y ella se hace una chaqueta para mí. Hay una escena donde me da uvas, se ve muy erótica, pero ¡Dios mío! Me gusta ser inspiración", precisó la estrella de varios reality shows.

OCHO EPISODIOS

Ahora, por medio de ocho episodios en HotGo.TV, si antes se había mostrado muy natural y sexual, habrá mucho más de ella, afirmó.

"Me llevo muy bien con la gente con la que trabajo. Yo aprendí de mi papá que la promoción es básica. Me enseñó de disciplina y que se tiene que dar a conocer el trabajo. Me pongo unas chingas preciosas, pero valen la pena", djjo quien presume una de las portadas más vendidas de Playboy.

Controvertida, directa y franca, Celia, quien hace tiempo se aumentó el busto, admitió que le encanta la fama que le ha dado Playboy, ya que tiene seguidores de Europa del Este, India, Brasil y Colombia, entre otros países.

VASTA EXPERIENCIA

Ya con experiencia en programas como La Isla, Lucky Ladies, Todos Quieren Fama y El Inframundo, la hija única del líder de El TRI, de 40 años, platicó que rechazó invitaciones para participar en cinco realities más este año.

"Tengo mi carácter, pero no se ha visto en los reality shows, yo soy de la verga. Estoy muy controlada. No mames, no hay comparación con lo que sea realmente.

"El que más me ha gustado es Acapulco Shore, ha sido trabajar con amigos míos, no con gente que ni al caso. No es trabajo. De los realities quedé muy asqueada desde la última porquería que hice", contó quien recientemente estuvo en La Casa de los Famosos.