Aseguran que Affleck derrochó cariño a J.Lo en reencuentro

El reciente reencuentro entre Ben Affleck y Jennifer Lopez desató especulaciones sobre una posible reconciliación de pareja; ahora una fuente cercana a los dos famosos aseguró que el actor no pudo contenerse al ver a la cantante con quien habría tenido varios acercamientos físicos durante el brunch que organizó para reunir a sus hijos.

La fuente detalló al portal Page Six que Affleck se mostró muy cariñoso con Lopez debido a la química que aún existe entre ellos.

"Una vez que estuvieron juntos, no pudo quitarle las manos de encima. Siempre han tenido mucha química sexual. Eso no fue planeado. Aún se sienten atraídos el uno por el otro", dijo.

Las presuntas muestras de afecto por parte del también productor de cine fueron respaldadas por algunas fotografías de paparazzi donde se puede apreciar que se mantuvo cercano a Jennifer mientras caminaban hacia su camioneta.

Por otro lado, la persona cercana a la ex pareja aseguró que Affleck organizó el brunch en un lugar de alto perfil para demostrarle a la prensa que no hay rencor con la intérprete de "Dance Again".

"Fue idea de Ben Affleck reunirse allí. Quería demostrar que son ex novios amigos. Él quería esas fotos. Uno va allí cuando quiere que lo vean. Los paparazzi rondan por allí", explicó.