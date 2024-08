´Adrián Marcelo no da contenido´

Ante la polémica que los actos y declaraciones de Adrián Marcelo han generado en la segunda temporada de "La casa de los famosos México", ahora es Wendy Guevara, ganadora de la primera edición, quien decidió dar su opinión al respecto.

La semana pasada, el regiomontano fue acusado de ejercer violencia de género contra la actriz, Gala Montes, y la situación escaló al punto de que la Conapred se sumó a la cancelación del youtuber "por su narrativa de odio".

NO ES CORRECTO

Aunque Marcelo ha asegurado que se siente con cierta fortaleza dentro del juego debido al contenido que ha generado durante su participación, Guevara dejó claro que el mensaje que éste da no es el correcto, y mucho menos el que quiere ver el público: "Son temas bien fuertes. A mí, que me gusta pelear y el chisme, yo podré ser un payasito, pero di mucho contenido... él es un mueble, todo el mundo lo sabe; aburre y no da contenido", dijo en entrevista en el backstage de la VidCon 2024.

La influencer también habló sobre Ricardo Peralta y las comparaciones que les han hecho, ya que ambos pertenecen a la comunidad LGBT+.