Se confiesa

Aunque la cantante sigue cosechando éxitos en su carrera, en un hecho que no luce como la primera vez que apareció en televisión, pues ha logrado bajar poco más de 45 kilos, haciendo un cambio radical en su físico.

Pese a que esta situación ha hecho que la artista se sienta y se vea más feliz, algunos de sus seguidores no están muy contentos ya que aseguran que la británica terminó cediendo ante los estándares de belleza; sin embargo, recientemente reveló los verdaderos motivos que la llevaron a su drástica pérdida de peso.

PADECÍA DEPRESIÓN

Durante una entrevista, la intérprete de "Hello", confesó que durante mucho tiempo sufrió de serios problemas de salud mental ya que padecía depresión y una fuerte ansiedad, pero encontró en el ejercicio la manera de salir adelante.

"No son ustedes los que sujetan mi mano en la noche, a las cuatro de la mañana, cuando estoy llorando por la ansiedad. El ejercicio me dio concentración. Me dio un lugar donde poner mi energía, ya fuera bueno o malo", dijo.

Asimismo, reconoció que el ejercicio que volvió una parte fundamental en su vida, pues conforme se iba sintiendo más fuerte físicamente, también su mente se fortalecía.

La cantante está consciente del impacto que generó con su nuevo físico puesto que, a diferencia de la mayoría de las celebridades, ella no documentó nada. Incluso, entiende a los que han llegado a sentirse traicionados, pero, fue muy clara al asegurar que no se trató de vanidad.