Adal Ramones y su relación familiar con su actual pareja y su ex esposa

Adal Ramones puede presumir tener el visto bueno de su esposa, Karla de la Mora, para viajar a Inglaterra con su ex, Gaby Valencia.

El conductor contó que Karla, madre de sus hijos menores Cristóbal (5 años) y Cayetano (1 año), es madura y tiene la capacidad de reírse de lo bien que se lleva con Gaby, mamá de sus hijos mayores Paola (23) y Diego (14), con quien viajó a Inglaterra para dejar a su hijo para estudiar allá durante un año.

"Gaby, mi ex, me dice: 'Te partes en 10 para cumplir con tu trabajo, tu esposa y hasta conmigo'. Nos acabamos de ir a Inglaterra a dejar a Diego, va a estudiar un año allá. Hablé con mi mujer y le conté dónde anduvimos y ella es una mujer tan madura que disfruta que yo esté disfrutando con Gaby y Diego", compartió Adal, quien vuelve hoy a la Ciudad para presentar la comedia Otra Vez Papá.

"Aunque esté trabajando fuera, busco los momentos para estar con mis hijos. Gran parte de mis ingresos están procurados hacia dónde viven, cómo viven, qué comen, cómo visten, apoyo médico y escolar. Realmente son mi prioridad. Así como soy responsable de mi esposa, también lo soy de mi ex".

Que Karla no se ponga celosa porque Adal siga frecuentando a Gaby, no es sólo un mérito de ella, sino de las dos.

"Siempre quise ser papá, acepté ese compromiso que Dios me mandó. Soy un convencido que Dios me va a pedir cuentas de cómo fui como padre ¿qué le voy a decir? Siempre estoy procurando su bienestar, aunque en lo que sí soy primero es en buscar mi realización, en segundo lugar mi esposa y luego van mis hijos. En ese orden", comentó el actor regiomontano, de 62 años.

Alabó las cualidades de Karla, quien es 24 años más joven que él, pues es respetuosa, divertida, espontánea e ingeniosa, pues lo hace reír mucho.

Desde hace dos años y medio, Paola estudia cine en Los Ángeles, pero cuando ella lo requiere, Adal hace todo lo posible para estar a su lado, como cuando lo invita a actuar en sus videos escolares.

Hace poco, recordó, llegó a casa de su ex a ver sus hijos y ella requería una inyección; Adal se ofreció a inyectarla.

"Ella se bajó un poquito la pijama y yo jugaba que se la iba a bajar más; Gaby gritaba '¡no, no!', mis hijos lloraban de la risa. Yo le cuento eso a Karla y ella se ataca de la risa. Otra esposa tal vez no reaccionaría así, pero Karla está más allá del bien que del mal, es un ser excepcional y madura emocionalmente. También me divierto mucho con Gaby. La verdad la pasamos bomba", aseguró.

Adal trae hoy de nuevo la comedia Otra Vez Papá al Auditorio San Pedro, en una sola función a las 20:00 horas. Esta vez acompaña al regio la actriz Giovanna Romo.