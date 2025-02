Polémica en los Premios Goya con Karla Sofía Gascón

La actriz Karla Sofía Gascón no asistirá a la gala de los premios Goya este sábado, ya que la productora del filme, la compañía francesa Why Not, ha decidido que sea otro quien recoja el galardón si Emilia Pérez gana como mejor película europea.

La decisión de quién representa a un filme europeo recae en su compañía productora, en este caso, Netflix, que compró la película solo para su distribución en EU, Canadá y Reino Unido.

La Academia ha confirmado que, como suele ser habitual, serán representantes de los dos distribuidores españoles, Wanda Films y Elástica Films, quienes suban al escenario si ganan.

Las votaciones de los académicos se cerraron el viernes 24 de enero, justo el día después de su récord de nominaciones a los Óscar y una semana antes de que estallara el escándalo tras hacerse públicos antiguos mensajes ofensivos y racistas que la actriz publicó en su cuenta de X (antes Twitter), lo que ha perjudicado gravemente la campaña de la cinta.

Gascón ya ha pedido perdón en distintas ocasiones a quien pueda "haberse sentido ofendido" por sus viejos tuits, donde atacaba al fallecido George Floyd o a los musulmanes, entre otros mensajes; también dejó claro que no piensa renunciar a la nominación al Óscar, ya que no cometió "ningún delito" y apuntó que ve "algo muy oscuro detrás" del desprestigio que está sufriendo.

"Solo soy responsable de lo que digo, no de lo que los demás dicen que digo o de lo que los demás interpreten de lo que yo digo. Me han dejado muy sola", dijo en entrevista hace un par de días.

La posibilidad de que fuera Gascón quien acompañara a Emilia Pérez en la gala de los Goya, en Granada, quedó fulminada ayer cuando el director de la película, Jacques Audiard, realizó unas durísimas declaraciones contra la protagonista de su filme.

A tres días de la ceremonia española, tanto el reparto de las entradas como la gala e incluso el orden de aparición en la alfombra roja está asignado.

Solo cabía la posibilidad para Gascón, ahora mismo en Madrid tras no viajar a California por haber sido apartada de la promoción del filme en EU, de que desde Francia la eligieran como representante de Emilia Pérez; no ocurrió.

Mientras, las consecuencias de la polémica ya han trascendido el cine, y el ministro de Cultura español, Ernest Urtasun, declaró el miércoles a los medios que los mensajes de la actriz "no representan a la sociedad española" y han "empañado la ilusionante" candidatura de la intérprete a los Óscar.

Entre otras publicaciones compartidas en los últimos años en la red social X, Gascón calificó de "drogicto estafador" a George Floyd, el hombre negro asesinado por la policía de EU en 2020, episodio que puso en marcha el movimiento Black Lives Matter.

Además se refirió a los marroquíes como "putos moros" y escribió: "Cuántas veces más la historia tendrá que expulsar a los moros de España"; además de considerar una "gilipollez" la campaña promocional de la película Barbie y criticar las vacunas contra la covid-19, el islam y hasta la propia gala de los Oscar.