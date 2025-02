Gascón, al borde de la 'cancelación' por mensajes racistas

Las posibilidades de triunfar en la próxima edición del Óscar que tenía Karla Sofía Gascón podrían verse seriamente afectadas luego de que este jueves resurgieran mensajes controvertidos que la española escribió hace años sobre el Islam y la Academia de Cine.

Gascón, nominada a mejor actriz en los premios de la Academia por su rol en Emilia Pérez, es la primera persona abiertamente trans en obtener una mención al Óscar en esta categoría; sin embargo, también es alguien que se encuentra al borde de la "cancelación".

En una serie de publicaciones de Twitter (ahora X) compartidas entre 2016 y 2022, y que ya fueron eliminadas, Gascón describió al Islam como "incompatible con los valores occidentales" y "un foco de infección para la humanidad que debe ser curado urgentemente".

En otro posteo, de 2020, la española compartió en la red social una foto de una familia musulmana cenando, incluida una mujer con una burka y el mensaje: "Qué profundamente repugnante para la humanidad". En 2021, escribió que: "Occidente debería prohibir el Islam".

Todos esos mensajes resurgieron en internet este jueves, y luego de que se hicieran virales, el Consejo de Asuntos Públicos Musulmanes (MPAC, por sus siglas en inglés) calificó a las palabras de Gascón como "hirientes y ofensivas".

"Borrados o no, estos tuits son hirientes, ofensivos e impactantes, especialmente si vienen de alguien que es miembro de otra comunidad vulnerable. Los musulmanes son parte de todas las comunidades, incluida la transgénero", declaró a TheWrap la vicepresidenta de la Oficina de Hollywood del MPAC, Sue Obeidi.

"'¿Valores europeos?' ¿Se refiere a los que llevaron al Holocausto? Necesita sumergirse en la historia islámica. Cuando Europa estaba en la era oscura, los musulmanes estaban ocupados descubriendo las matemáticas, la ciencia y el equipo médico. Aprende, mujer".

Le tiraba a todos

Entre todos los mensajes que resurgieron este jueves, destaca cuando en 2020 Gascón compartió un largo hilo sobre George Floyd luego de que este fuera violentamente asesinado por un policía ese mismo año.

"Realmente creo que a muy poca gente le importó George Floyd, un estafador drogadicto, pero su muerte ha servido para demostrar una vez más que hay gente que todavía considera a los negros como monos sin derechos y a los policías como asesinos", escribió la española en ese momento. "Todos están equivocados".

El portal Variety rescató otros tuits de Gascón de 2021, cuando Nomadland, de Chloé Zhao, ganó el Óscar a Mejor Película. Karla Sofía criticó la gala de premios, a la que calificó de "horrible".

"Cada vez más los Óscar se parecen a una ceremonia de películas independientes y de protesta, no sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M. Aparte de eso, es una horrible ceremonia, muy fea", escribió.

El medio canadiense The Star consideró que no haber borrado mucho antes dichos mensajes fue un gran error por parte de Gascón, en especial ahora que parece ser el centro de atención mundial por su papel en Emilia Pérez.

"Me sorprendió que no los borrara (los mensajes). Muéstrenme cualquier otro grupo de personas sobre el que pudieran hacer tantos tuits y no pensar que cuando se vuelvan famosos, deben borrar eso Se siente como un punto ciego total", consideró la periodista Sarah Hagi, afincada en Toronto.

"Pero creo que es muy importante compartir esto, especialmente porque Emilia Pérez está siendo promocionada como una película extremadamente progresista".

La polémica la persigue

La revelación y viralización de todos estos mensajes llegan apenas un par de días después de que Gascón se viera envuelta en una polémica por afirmar que el equipo detrás de su colega, la actriz brasileña Fernanda Torres, supuestamente la ha atacado en internet.

"No me gusta que haya un equipo de redes sociales que trabaje alrededor de estas personas que intentan desacreditar mi trabajo y mi película, porque eso no nos lleva a ninguna parte", dijo Gascón en una entrevista reciente con el medio Folha de São Paulo, de Brasil.

"Nunca me verán hablando negativamente de Fernanda Torres o su película, pero por el contrario, veo a muchas personas trabajando alrededor de Fernanda Torres que hablan mal de mí y de Emilia Pérez. Eso habla más sobre su película que de la mía".

Luego de que la entrevista se volviera viral, Gascón fue duramente criticada por supuestamente haber violado las reglas de la Academia al hablar mal de una compañera nominada. Varios usuarios aseguraron que la actriz estaba infringiendo el reglamento de los premios con sus palabras, sin embargo, según Variety, la Academia ya revisó el caso y determinó que Gascón no hizo nada malo.

A todo esto se suman las constantes críticas por parte de miles de mexicanos por la representación que Emilia Pérez hace de México, pues según los críticos glorifica la violencia que ha plagado al país durante mucho tiempo. Además, la cinta ha sido señalada duramente por la comunidad transgénero, que la calificó como "un gran paso en retroceso".

Su director, el francés Jacques Audiard, tampoco ha ayudado a tranquilizar la visión que el público mundial está teniendo sobre su película, en especial luego de que en una entrevista reciente declarara que el español "es una lengua de países modestos, de países en desarrollo, de pobres y migrantes", lo que generó un fuerte debate en redes.

Ahora falta ver si todas estas polémicas alrededor de la película y de su protagonista no afectan el futuro de Emilia Pérez en los premios Óscar, donde aspira a 13 galardones dorados.