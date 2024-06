Judi Dench y su lucha contra los problemas de visión en el cine

La actriz Judi Dench sugirió que su carrera artística ha llegado a su fin debido a los avanzados problemas de visión con los que batalla a sus 89 años.

NO TIENE PROYECTOS EN PUERTA

La estrella de teatro fue cuestionada sobre sus siguientes pasos en la industria del cine al acudir al festival de jardinería Chelsea Flower Show, donde le respondió a una periodista que no tiene proyectos en puerta: "no, no, ni siquiera puedo ver", dijo Dench, según TMZ.

La declaración de la actriz surge 12 años después de que se sincerara sobre la degeneración macular (pérdida de la visión) que enfrenta por la edad.

La última participación en cine de Dench fue en Spirited: el Espíritu de las Fiestas (Spirited), cinta lanzada en 2022.

Dench compartió en una pasada entrevista a la BBC que no estaba dispuesta a hacer a un lado su carrera por las condiciones de sus ojos, añadiendo que tenía pensado aprender otra forma de memorizar sus diálogos.

"No quiero jubilarme. No estoy haciendo mucho en este momento porque no puedo ver. Eso es malo. Tengo memoria fotográfica, así que si una persona me dice: 'Esta es tu línea...', puedo hacerlo.

"Me he dado cuenta de que necesito saber dónde está en la página. Aprenderé otra manera. Sé que lo haré, siempre y cuando no me tropiece al hacerlo.", dijo.