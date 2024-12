Le llueven proyectos

Por: Agencia Reforma

Noviembre 20, 2024 -

Con su intervención en la teleserie Tengo que Morir Todas las Noches, el actor Everardo Arzate experimentó un "efecto dominó" laboral: le surgió la oportunidad de trabajar en el filme Un Mundo Para Mí y en una película sobre Lupe Vélez, en la que encarna a Arturo de Córdova.

Arzate comentó que aunque ninguno de sus dos próximos proyectos tiene fecha de estreno, finalmente lo acercaron a su gran pasión: la actuación.

"Conocí al director de uno de los capítulos (de Tengo que Morir...), Alejandro Zuno, que me dirigió en unos episodios, además de los del maestro Ernesto Contreras, y fue quien me dijo: ´Voy a hacer mi ópera prima, me encantaría que hicieras casting´.

"Me llaman a Un Mundo para Mí, que es una película muy bella sobre la comunidad LGBTQ+ y me toca hacer una escena con el maestro Roberto Fiesco, y platicamos y me dice: ´Tengo un personaje que creo que puedes hacer´, y resulta que me quedo con Arturo de Córdova (en la película sobre Vélez con Itatí Cantoral como protagonista)", detalló el actor chihuahuense de 45 años.

Mientras en Tengo que Morir... encarna al despiadado y resentido inspector que despotrica contra la comunidad LGBTQ+, en la historia sobre la legendaria Lupe Vélez es uno de los galanes del Cine de Oro por excelencia.

"Lupe fue una actriz famosísima en su época, yo creo que en esa época, comparada con la de ahora, sería lo que es Salma Hayek. Tuve la oportunidad de interpretar a Arturo. Se contarán detalles íntimos de la relación con ella, que fue el hombre de su vida, y sabremos más de la vida de él", adelantó el histrión, quien ha actuado en Pancho Villa: El Centauro del Norte, Esta Historia Me Suena y Sitiados: México.

Sobre trabajar en la serie creada por Guillermo Osorno, el actor de teatro experimental comentó que tuvo una mayor aproximación a las problemáticas que enfrentó la comunidad LGBTQ+ en los ochenta.

"Yo vengo de la sierra, del mero Chihuahua, y en aquella época no teníamos más información que los televisores del pueblo. Era muy difuso lo que se sabía; sin duda, me sensibilicé mucho más sobre lo que pasaba en aquellos días y toda la información que nos faltaba.

"Fue una época oscura, el sida no se entendía. Las grandes estrellas como Rock Hudson, Freddie Mercury, fueron estigmatizadas por su enfermedad. Y hoy, ya sabemos mucho más", destacó.