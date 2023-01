Eugenio Derbez reprueba actitud de Bad Bunny

Esto ha ocasionado que, tanto el público, como varios famosos se fueran en contra de la actitud del puertorriqueño, entre ellos el actor Eugenio Derbez.

En un reciente encuentro con los medios, el protagonista de "No se aceptan devoluciones" reprobó las agresiones del "Conejo malo" a quien le recordó que "la gente es quien da el poder y la gente es quien lo quita".

Derbez aseguró que no hay justificación que valga para lo hecho por el reggaetonero, pues ni si quera estaba rodeado por una gran cantidad de personas y mucho menos fue agredido: "Está tremendamente mal, a los fans no se les trata así. Aparte no era un momento que dijeras lo estaban empujando", dijo en declaraciones retomadas por "Despierta América".

Asimismo cuestionó al público que, a pesar de que aseguró que continuaría teniendo este tipo de arranques, lo defiende y sigue consumiendo su música:

"Yo no creo que haya sido correcto, pero la gente es la que sigue llenando los estadios".

Incluso mandó un mensaje a los fans y les sugirió aplicar el enorme poder que tienen sobre los artistas, pues son ellos quienes pueden lograr o no que alguien tenga éxito: "Aplíquenlo", finalizó.

Cae la popularidad de Bad Bunny

Al parecer, el público ya ha comenzado a reaccionar ante lo sucedido con el intérprete de "Neverita", pues en las últimas horas las canciones que se coronaron como grandes éxitos en las listas musicales han comenzado a descender. Si bien es cierto que temas como "Me porto bonito", "Ojitos lindos" y "Titi me pregunto" aún siguen en el top 50 de Spotify, ya no se encuentran en la cima del listado por el contrario han tenido una estrepitosa caída y ahora se sitúan muy por debajo de los primeros 15 lugares.

Además los números de seguidores también han reflejado el descontento de la gente y en sus publicaciones, que normalmente estaban llenas de halagos y muestras de cariño, ahora se pueden leer ataques en su contra: