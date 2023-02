Conquista a una princesa

Ciudad de México

BAJO PERFIL

El ecuatoriano recién reveló en el programa "Hoy" que la "dueña de sus quincenas" pertenece a la realeza, razón por la cual podría mantener el amorío en bajo perfil.

"Tiene sus títulos por ahí de realeza", contó frente a cámaras.

Si bien el famoso, junto a Angelique Boyer, acudieron al matutino para presentar dicha novela, éste aprovechó para abrir su corazón y dar algunos detalles de la susodicha.

Danilo explicó que la mujer, que es de origen árabe, vive en Grecia, aunque tampoco dijo a qué familia real pertenece. Incluso, entre la charla, recordó el curioso momento en que la conoció, debido a que el famoso se acercó con cierta familiaridad a ella.

"Cuando la conozco, yo en seductor, estaba en Egipto y pensé: le voy a dar un beso en la mejilla para saludarla", dijo.

LO FRENA

Y aunque Danilo probablemente se sintió muy galán en aquel momento, en realidad el acto fue frenado por la misteriosa mujer.

"Al acercarme a ella, me dice: ´No, es que no me puedes tocar´, y yo: ´¿cómo que no te puedo tocar? ¿qué eres, princesa?´, y me responde: ´pues sí´. Y así empezó todo", aseguró, situación que dejó con la boca abierta a algunos de los conductores, además que levantó aún más la curiosidad por conocer su identidad.

Entre la broma, también salió a la luz que Danilo siguió uno de los consejos de su mamá al pie de la letra.

"Tienes que casarte con una princesa, y yo le hice caso", externó con sonrisas y contó que aunque en un comienzo fue difícil la relación con sus suegros, ahora "Ya les caigo bien".

AHORA Sí QUIERE HIJOS

A pesar de que en el 2019 Renaud gritó a los cuatro vientos que estaba perdidamente enamorada de Danilo y él a su vez de ella, además que su relación iba viento en popa, el amor les duró poco más de un año.

Además, explicó que la anterior situación ya forma parte de su pasado y, aseguró que está muy enamorado de su pareja, con quien contrajo matrimonio, por lo que está emocionado.