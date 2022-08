Le llueven criticas

A principios de esta semana, la imagen de la colección se volvió viral cuando mostraba la ropa apilada en varias bolsas negras grandes, que algunas personas pensaron erróneamente que eran bolsas con basura, señaló Entertainment Tonight.

El también diseñador de 45 años fue cuestionado sobre personas que criticaron su acción y dio su opinión para Fox News.

¿INNOVADOR?

"Mira, hombre, soy un innovador. Y no estoy aquí para sentarme y disculparme por mis ideas", dijo el intérprete de "Power" durante una entrevista afuera de la tienda GAP en Nueva York.

"Eso es exactamente lo que los medios intentan que hagamos. Hacer que nos disculpemos por cualquier idea que no encaje, exactamente como quieren que pensemos", agregó.

West dijo que estaba tratando de hacer que vestirse fuera "más fácil" para quienes compran la ropa y que quiere desafiar las convenciones tradicionales sobre cómo se viste la gente.

NO ES BROMA

"Esto no es una broma. Esto no es un juego. Esta no es solo una colaboración de celebridades. Esta es mi vida. Ya sabes, estoy luchando por un puesto para poder cambiarme de ropa y poder llevar el mejor diseño a la gente", dijo.

West anunció inicialmente la colaboración entre su marca y el gigante de la ropa en junio de 2020.

Desde entonces, el rapero ha exhibido los diseños, luciéndolos cada vez que tiene una presentación en público.

El diseñador de Yeezy no es el único miembro de su familia que muestra sus diseños. A principios de este mes, su ex esposa, Kim Kardashian, junto con sus hijas, North, y Chicago, modelaron las gafas de sol de su colección.