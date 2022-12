Revive María Dueñas a Sira, su estrella literaria

La novela se adaptó en 2013 a una serie de televisión con 17 episodios y, por entonces, María Dueñas aseguró que la novela no tendría una segunda parte, que su protagonista, Sira, había terminado su viaje al final de esa novela. Pero, fue justo un viaje a Marruecos, previo a la pandemia, el cambiaría su visión y en 2021 publicó Sira (Planeta), la segunda parte de El tiempo entre costuras.

"No tenía previsto volver a la protagonista. Para mí era un capítulo cerrado. Pero surgió durante este viaje, voy mucho a Marruecos, voy mucho a Tánger y a Tetuán y siempre me quedo con las ganas de tener otra novela emplazada en ese universo pero me autocensuraba de cierta manera, hasta que en un viaje me di cuenta que el mundo ha cambiado muchísimo, hay otras cosas qué contar en ese universo así que decidí levantar ese veto y tenía que ser con Sira, no podía traicionarla", dice la autora.