Revendedor de Costco va por un nuevo emprendimiento

CIUDAD DE MÉXICO

A través de TikTok, el usuario @jesusamiestilo compartió un nuevo emprendimiento que trae en mente, esto luego de que no logró vender todos los panes tradicionales.

En la grabación de aproximadamente 50 segundos, Jesús propuso un nuevo negocio llamado "Mandaditos el Chuy", donde realizará compras para personas que no cuenten con una membresía de Costco.

"Quiero hacer pedidos de cosas de Costco para la gente que no tiene membresía. Masomenos ando pensando que por unas cinco cosas, yo les cobre unos $100", expresó.





Aunado a ello, Jesús pidió a todas las personas que se encuentren interesadas en apoyar su nuevo emprendimiento, mandarle mensaje con los productos que deseen de la famosa tienda para que él y su esposa se los entreguen personalmente.

El video que actualmente cuenta con más de 218 mil reproducciones y 3 mil me gusta, no fue bien recibido por parte de usuarios, quienes mencionaron que ese servicio no es nuevo, ya que actualmente varias plataformas como Uber Eats lo realizan. También, su idea fue comparada con la de Javi Noble de "Nosotros los Nobles."

"Top rugidos de tripas más asombrosos"; "Está padrísima tu idea, yo estoy fuera"; "Tienes mucho talento carnal nomas falta ver en qué"; "Aquí en Cabo cobran 80-100 pesos por 3 cosas de Costco (no se puede en postres) así que yo considero está bien"; "Me gusta tu idea, me gusta el concepto, me gusta el gallo, se ve que eres una super persona, pero yo estoy fuera", se lee en algunos comentarios agresivos.