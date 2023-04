Lanza canal cultural

Desde Reynosa y con medios propios, Obed ha creado espacios alternativos e independientes para desarrollar su perspectiva del quehacer artístico. Calderón nos cuenta que en los meses previos a la pandemia del Covid-19 había ideado su espacio web personal y canal de YouTube. "Sentí el ímpetu de trabajar en ello desde 2019 sin saber lo necesario que sería después, me alegro de haberlo hecho".

ABRE SU ACADEMIA IMAP

Es así que abrió al público en 2020 su propia Academia de Artes El Instituto de Muralismo y Artes Plásticas-IMAP. El cual se especializa en la enseñanza de dibujo académico, pintura artística y técnicas enfocadas a la creación mural y creación de proyectos murales. El IMAP tiene su sede física en Reynosa y funciona de forma digital en el sitio web obedcalderon.com. Mediante ésta plataforma, enseña artes a estudiantes de México y hasta donde llegue el internet.

A la par de ello, abrió su canal de YouTube @ObedCalderon donde a partir de contenido original creado, y editado por él. Quién ingrese aprenderá a realizar retratos, imprimar bastidores, comenzar a pintar al óleo usando grisallas o dar los primeros pasos en la pintura en acuarela y mejorar su dibujo artístico.

No sólo se pueden encontrar tutoriales, también hay estrategias para artistas con temas interesantes sobre cómo poner el precio a la obra de arte, cómo aprender a valorar el trabajo artístico con remuneración justa. Todo ello desde la perspectiva y práctica cotidiana de labor pictórica de Obed Calderón.

CONMEMORANDO EL MURALISMO MEXICANO

Aunado a los tutoriales y las estrategias para artistas, Obed Calderón se suma a la difusión cultural conmemorando desde 2021 el centenario del inicio del muralismo mexicano mediante contenido disruptivo. Respecto a lo que lo motiva a crear sus videos nos comenta: "Quería hablar del muralismo cómo lo hago con cualquiera, de forma fluida y casual, además de registrar mi práctica cotidiana de pintura al fresco. Así abrí la serie de Arte mexicano y sus protagonistas dentro del canal".

En ésta serie comenzó explicando qué es la pintura al fresco, para después introducirnos en la vida de pintoras y pintores mexicanos. En los videos podemos ver a Obed Calderón pintar de principio al fin los retratos de los artistas sobre muro, sin embargo; al término de la narración contemplamos al propio pintor destruir la obra que acaba de crear. En entrevista Obed nos cuenta: "Me han preguntado por qué hago esto. Aquí el motivo: Dejo pasar días después de haber pintado, al comprobar que apliqué bien la técnica, la debo remover. No es fácil destruir algo que pinté con tanto gusto, pero al ser al fresco directo a muro no puedo conservarlo mucho tiempo pues ya no tendría pared suficiente, además al quedar el registro del proceso de su creación opino que se legitima al video; pues ahora sólo a través de éste existe la obra y destruir el retrato representa la ausencia física del artista que he pintado".

Aquí algunos de los artistas de los que ha hablado en su canal.

INTERESANTES TRAYECTORIAS EN YOUTUBE

Al momento Obed Calderón ha pintado los retratos de: Aurora Reyes, la primera muralista mexicana; María Izquierdo, la primera pintura mexicana en exponer en Los Estados Unidos; Xavier Guerrero, Roberto Montenegro, quien pintó el primer mural del movimiento muralista en 1921, José Guadalupe Posada, Saturnino Herrán, Gerardo Murillo "el Dr. Atl", José Clemente Orozco y Diego Rivera. Obed nos comenta que comenzó con pintores mexicanos de los que se habla poco y que se ha ido acercando a los más conocidos paulatinamente. El contenido en YouTube tiene una versión escrita más profunda dentro del blog en su sitio web obedcalderon.com

El contenido de YouTube destaca por la oportunidad de apreciar al pintor crear de principio a fin un retrato en la técnica del fresco mientras nos informamos sobre artistas representativos de México.

¡NO DEJEN DE CREER EN EL ARTE!

Esta es la frase con la que Obed Calderón, un pintor de nuestra ciudad; cierra sus videos. Mediante sus iniciativas, el también muralista nos muestra el uso de los medios digitales de forma independiente para brindar acceso a la cultura: "Creo mucho en formar comunidad alrededor de algo tan potenciador como el arte, por ello la página web y el canal de YouTube son parte de éste propósito".

Obed Calderón nos cuenta que se considera pintor antes que cualquier otra cosa, a la par de su labor pictórica, muralista y docente, seguirá creando contenido que ayude a más personas en las artes plásticas, así como a la difusión del arte mexicano.

SÍGUELO EN INTERNET

Este contenido creado desde Reynosa para todo el mundo se puede apreciar en el Sitio Web obedcalderon.com y en el canal de YouTube @ObedCalderon.

Obed Calderón por medio de su proyecto cultural en las plataformas digitales le permiten acercar el arte a las personas.