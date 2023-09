Mañana viernes 8 de septiembre ¡no te la puedes perder! , se estrena la puesta en escena "La Casa de las Mujeres Solas", basada en el libro de la escritora tamaulipeca, Mercedes Varela, y con dramaturgia del director teatral y actor, Marte Rodríguez.

Esta adaptación de libro a teatro tenía casi 20 años de que Marte deseaba llevarla a escena, pues desde hace casi veinte años que leyó estos textos imaginó llevarla al teatro; finalmente se concretó la idea y se formó Escénica Producciones con un grupo de actores, quienes tienen la intención de, a partir de ésta, su primera obra, continuar presentando teatro para todos los niveles en nuestra ciudad.

HISTORIA DE FICCIÓN

La escritora Varela nos platicó que "La casa de las mujeres solas" es una obra de ficción creada por su pluma, muchas personas pueden retratarse porque los secretos que se viven en esta casona, aunque terribles, suceden y se guardan en familia.

Los temas están muy cuidados y hasta el nombre de los personajes principales fue cambiando de Dolores, Martirio o Ausencia, hasta que decidió bautizarlas como Cautivas.

También agregó: "Me sucede a menudo que me preguntan: ¿es la historia de...? No, contesto, porque entonces sería biógrafa, no escritora.

GRAN ELENCO

En escena estarán quince actores, entre los que se encuentran Lina Rodríguez, Erwin Adrián Luebbert, Alejandro Fuentes, Tania Rosales, Hannia Valle, Martha Elba López y Guillermo Gómez Centeno, quienes a la sombra de un enorme mezquite reynosense se cobijan y y se debaten entre sentimientos encontrados, alegrías furtivas y confesiones estremecedoras.

Cautivas de su propio nombre, estas "señoritas" se convierten en mujeres en una sociedad discriminatoria con "prietos de pelos tiesos" y varones "respetables" que te sorprenderán, al no ser lo que tú pensabas.

Y como siempre, EL MAÑANA DE REYNOSA presente, apoyando la difusión de eventos que resaltan nuestra ciudad y siendo un escaparate para mostrar el crecimiento de nuestros artistas, pues el licenciado Orlando Déandar y su esposa Estela Ayala de Deándar, ahora también desde Fomento Cultural Reynosa A.C., dan apoyo y proyección a todos nuestros talentos orgullosamente reynosenses y tamaulipecos.