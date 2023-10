Ofrecen gran recital

El viernes 20 de octubre en el marco del XXI Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano, se presentó con gran éxito el tenor Fernando de la Mora, quien embelesó al público con su calidad vocal en cada una de sus interpretaciones.

Este recital se realizó en el Teatro Principal del Parque Cultura, en donde el público disfruta de una mágica velada musical, en el concierto Fernando de la Mora agradeció al gobernador organizar un festival de esta envergadura, pues es un atinado acierto apostar por la cultura y el arte, el concierto fue completamente gratuito.

BIEN ACOMPAÑADO

En esta presentación el tenor mexicano, estuvo acompañado por la soprano Leticia de Altamirano, y juntos hicieron gala de sus extraordinarias voces interpretaron renombradas piezas musicales, pues fue un concierto repleto de canciones que cargadas de emotividad.

Los asistentes disfrutaron de temas como Torna a Surriento, Parlame d´ amore Mariu, Non ti scordar di me y Mattinata entre otros alternando el escenario y donde fue acompañado por el quinteto del maestro Gonzalo Romero quien estuvo al piano.

La soprano Leticia de Altamirano fue quien acompaño al tenor mexicano.

Y fusionando sus voces se escucharon interpretaciones como O Sole mio; también en este recorrido musical el público aplaudió: No niegues que me quisiste, Dime que si, Cuando Vuelva a tu Lado, Que dirías de mi, Te quiero Dijiste, Ya no me quieres, Mucho corazón y El día que me quieras.

Cada una de estas melodías fueron ovacionadas por los asistentes que quedaron cautivados con sus voces y fue entonces que la recta final estuvo a cargo de temas de dominio popular como: Solamente una vez, Amor Eterno, Bésame Mucho, Jurame, María Elena, Granada, Funiculi Funicula y cerraron con Contigo aprendí, siendo así que tras más de hora y media los reynosenses disfrutaron de una gran velada musical, como parte de este espectáculo que formó parte del programa del XXI Festival Internacional de la Costa del Seno Mexicano.Frausto, ella les va a poder aclarar todas sus dudas".

El maestro Gonzalo Romero acompaño a Fernando de la Mora, al piano.