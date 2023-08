Se viraliza el "papá Blink", el "mayor fan" de Blackpink

CIUDAD DE MÉXICO

Para muestra el "papá Blink", quien ya es considerado en TikTok como el "mayor fan" de la banda surcoreana.

La influencer Mairany Mtz es la responsable de este viral hallazgo. Fue por medio de una dinámica de preguntas y respuestas que Nicolás Cortés Reyes demostró el nivel de conocimiento que posee sobre las intérpretes de "How You Like That"; el hombre reveló que todo lo que sabe de la girl band se lo debe a su hija.

La influencer realizó una trivia para sus seguidores de TikTok. "¿Cuál es su artista, cantante o banda favorita?", cuestionó al "papá Blink": "Mi hija se la pasa todos los días escuchando Blackpink y pues ya me las aprendí", dijo.

A continuación, la tiktoker reprodujo canciones del grupo de K-Pop de manera aleatoria y la misión del hombre fue adivinar cada uno de los títulos.

Sorpresivamente, el "papá Blink" acertó en toda la ronda y por cada respuesta correcta Mairany Mtz le dio un premio de 20 pesos.

En una segunda dinámica, la tiktoker volvió a poner a prueba al papá para ver qué tan Blink era. Y en esta ocasión, cada respuesta acertada lo haría acreedor a 50 pesos.

En primera instancia, el hombre confesó que su favorita era Lisa y en seguida se enfrentó a preguntas sobre las integrantes, como su fecha de debut, nombre artístico, agencia con la que trabajan, entre otras cuestiones de su trayectoria.

Como era de esperarse, el "mayor fan" volvió a responder correctamente la trivia y se llevó mercancía alusiva a las idols.

"Mi hija me va a comer a besos este día, en verdad. Nos encanta a los dos, nos ha unido tanto, es un vínculo. Si los papás igual hicieran eso con sus hijos y sus hijas, sería excelente", añadió.





El "papá Blink" fue aplaudido por las mismas fans de la agrupación y ya se le considera un éxito viral en TikTok.