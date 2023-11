Jones, fuera de Miss Universo México; Cynthia de la Vega, directora

CIUDAD DE MÉXICO

Ahora, a través de un video que compartió en redes sociales, Jones confirmó su salida de la organización de la que formó parte por poco más de 30 años.

"En los últimos meses han habido muchos comentarios, he estado recibiendo muchos mensajes para que se aclare la situación. Les quiero decir que, en primer lugar, Miss Universo no me ha confirmado nada, aunque todo apunta a que es verdad lo que se está diciendo", dijo.





Jones, quien hace unos días estuvo presente en la última gala del certamen, explicó que hasta ese entonces ella era reconocida como la directora de la franquicia mexicana, pero debido a varias situaciones que le tocaron vivir, podía asegurar que no iba a estar en el puesto por mucho tiempo más, aunque no habló de la persona que la reemplazaría: "Hablé con la directora de licencias y me dijo 'Lupita, de verdad, créeme que no tenemos nada firmado para México el año que entra, no sabemos qué está pasando, para nosotros tú sigues siendo la directora'. Pero las cosas como se han estado presentando, las situaciones que me tocó enfrentar aquí apuntan a que sí, hay otro director de Miss Universo en México", agregó.

En el mismo mensaje reveló que sí, hasta ahora, había permanecido en silencio, era para no afectar la participación de Melissa Flores en el certamen; sin embargo, dejó entrever que su salida y la polémica que se ha estado viviendo sí tuvo que ver en que la mexicana no pasara de la primer ronda de eliminación: "Era muy difícil que dejaran que la última reina que trae Lupita Jones brillara. Algo que pedí muchísimo es que el trato hacia mi representante sea honesto, (pero) creo que mi petición no funcionó", finalizó.

Tan solo unas horas más tarde de que Lupita lanzara este comunicado, la organización presento a De la Vega como la nueva directora de Miss Universo México, esto a través de una conferencia de prensa en la que agradecieron el trabajo de Jones, aunque ella no estuvo presente.

La tarde de este lunes y junto al empresario Raúl Rocha Cantú, dueño de la franquicia en nuestro país, la modelo agradeció por la oportunidad y explicó que en su trabajo estará enfocado a llevar a representantes mexicanas hacia la grandeza, pero respetando las raíces del concurso: "Me llena de alegría llegar a este momento en mi vida. Todos conocen mi historia y el esfuerzo que he dedicado para llegar hasta aquí. Con esta nueva organización, buscamos la excelencia, formando un equipo de calidad y estructura sólida. Vamos a regresar a nuestras raíces como 'Miss Universo México', impulsando a las chicas hacia la grandeza", dijo.

La etapa de De la Vega frente a la institución no podría empezar de mejor manera, pues este fin de semana se confirmó el próximo certamen de Miss Universo se realizará en México, aunque la sede aún no está definida.