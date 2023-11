Diputados del PRI anuncian voto contra ratificación de Godoy

CIUDAD DE MÉXICO

Lo anterior, ante la aseveración del alcalde con licencia de Cuajimalpa, Adrián Rubalcava, de que legisladores que simpatizan con él votarán a favor de esta ratificación debido a la "traición" a la que fue objeto por la designación directa de Santiago Taboada como candidato del frente opositor.

El coordinador de los priistas en el Congreso de la Ciudad de México, Ernesto Alarcón, precisó que es un legislador y una persona con convicciones, principios y firmes ideales.

"Por eso, en el caso de la ratificación de la fiscal, hemos estudiado el tema y la ciudadanía no le ha dado su confianza. Por eso, mi voto será en contra, como ya lo he manifestado", aseguró en su cuenta de X.

De igual forma, Tania Larios, leal al presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, dejó claro que no aceptarán amenazas, chantajes, ni sometimientos de nadie, pues sus convicciones están por encima de todo.

"Que se escuche firme y claro, las y los priístas tenemos principios, convicciones e ideales, y como diputados sabemos qué necesita la ciudadanía de nuestra Ciudad, por eso votaré con contra de la ratificación de la fiscal. Sabemos que lo que no queremos en esta Ciudad es más persecución y violaciones de derechos y libertados. Vamos en contra de la ratificación... le somos leales a México y le somos leales al PRI", aseveró.

En este sentido, Maxta González aseguró que es 100% priista e institucional y que también está al 100% con la ciudadanía, por lo que también votará en contra de la ratificación.

"He tomado la decisión de votar en contra de la ratificación de la fiscal Ernestina Godoy. Pero no nada más va a ser mi voto en contra, es mi compromiso de acudir ese día a la sesión, de expresar en tribuna las necesidades de las víctimas, y de generar políticas públicas que beneficien en la impartición de justicia, pero también es el momento de dar la cara, de no actuar con miedo ni medieces, pero tampoco actuar con ingenuidad y creer que dando la voluntad se pueden generar cambios que, visiblemente, desde el 2019 son imposibles", aseveró.

Jonathan Colmenares reiteró su decisión de votar en contra de la ratificación de Godoy Ramos "con base en haber escuchado a vecinas y vecinos que se nos acercaron. Nuestro partido siempre velará por las mejores condiciones de vida y jurídicas para nuestras vecinas y vecinos".

La diputada Guadalupe Barrón acompañó a Adrián Rubalcava cuando anunció su renuncia al PRI, por lo que podría votar a favor de la ratificación.

Este 21 de noviembre, la fiscal Ernestina Godoy será entrevistada de manera virtual por integrantes de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia como parte de su proceso de ratificación.

Este encuentro será a las 18:00 horas y contempla un mensaje inicial y uno final de la fiscal por 15 minutos.

Asimismo, cada Grupo o Asociación Parlamentaria podrá intervenir durante cinco minutos, y al final de la entrevista, la Comisión se declara en sesión permanente hasta que se elabore y apruebe el dictamen correspondiente.