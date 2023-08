El 'mexicano' les suena imperial a creadores de 'Anastasia'

"Se ha traducido al alemán, al holandés, al belga, al portugués, y al japonés. creo que este último ha sido el más difícil, porque cada letra tiene que ir acorde con el momento, con la partitura, con la nota, y la fonética es totalmente distinta.

"Ya se hizo en español de España, pero este, el que se hizo en México, es el que más me ha conmovido. Además, tienen un sonido, una pronunciación, una cadencia únicas. Y ya lo escuchamos, nos dieron escalofríos de la emoción", contó Ahrens en entrevista.

Ahrens y Flaherty llegaron desde el pasado fin de semana para estar presentes en los ensayos y en las primeras funciones del musical que estrena temporada en el Teatro Telcel.

Estrenado en Broadway en el 2017 y con producciones en más de 20 ciudades del planeta, está basado en el filme animado de 1997, inspirado a su vez libremente en la historia de la Anastasia Romanova, hija del último zar ruso.

Ambos artistas fueron nominados, por la versión cinematográfica, al Óscar a Mejor Música Original y Mejor Canción Original.

"Desde que nos propusieron hacer el trabajo para teatro, nos hicimos a la idea de que tenía que ser la mejor versión y más profunda y con canciones llenas de vida, como si cada una fuera independiente.

"Hay unas 10 canciones más que en el filme, porque es una versión extendida, y la dinámica de este 'dramedy' tiene que ver con situaciones que provocan risas, provocan lágrimas y que incluso, te hacen pensar en lo fabulosa que es la vida", apuntó Flaherty.

Anastasia, en México, cuenta con las actuaciones de Carlos Quezada, Javier Manente, Gloria Toba, Manuel Corta y Abel Fernando, además de Mariana Dávila como la protagonista.

"Hay un encanto muy especial en el español y en la manera de interpretar las canciones. Aquí en México nos ha cautivado su manera de ser tan espontáneos y llenos de pasión, que se nota en los actores, y la soltura con que se ríen, sin pensarlo, libres", platicó Ahrens.

"Y algo que me encantaría resaltar es que la aventura de producción es única. Me impresiona la calidad de producción en todos los sentidos, no hay detalle que se pierda y me encanta decir que está al nivel de cualquier producción de Broadway", añadió Flaherty.

La dupla incluye también en su resumen profesional triunfos en el Tony, el Drama Desk, el Outer Critics Circle y el Olivier, además de que fueron incluidos en el 2015 en el Salón de la Fama del Teatro.

"De todos los premios a los que nos han nominado, o hemos ganado, para mí, el más importante ha sido el Tony. Es el máximo galardón del teatro y es una manera de que tu comunidad te abrace y te reconozca por tus logros", opinó Ahrens.

Coincidieron en que el teatro musical ha ido evolucionando a pasos agigantados en los últimos años, lo cual se evidencia, en el caso de Anastasia, tanto en la tecnología y audiovisuales, como en el vestuario.