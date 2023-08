Inseguridad en carreteras sigue afectando a transportistas

La inseguridad en las carreteras de todo el país para los transportistas no ha mejorado, siguen siendo sujetos de robos que se presentan al momento de estar trasladando la mercancía de un estado a otro.

El presidente de Cámara Nacional de Autotransporte de Carga (Canacar), Javier Saldívar Guerrero, comentó que, ante esta situación, ya la mayoría de las empresas han estado equipando las unidades con ciertos sistemas de seguridad, incluyendo cámaras para poder detectar a las personas que delinquen.

"No puedo asegurar que, si se agudizó o no, lo que sí puedo asegurar, es que no ha mejorado, prácticamente todos los días, inclusive hay días que tienen horas pico en donde es complicado el circular por las carreteras no solo de Tamaulipas, sino de todo el país", dijo.

Lamentó que no se ha mejorado las condiciones en estas vías de comunicación, en donde los transportistas siguen arriesgándose al momento de salir a entregar la mercancía de un estado a otro se tienen que enfrentar a ciertas circunstancias.

Comentó que al mejorar la tecnología ha permitido que se coloquen sistemas de seguridad, entre ellas cámaras tanto internas como externas, lo que permite identificar algunos sujetos en base a dichos videos.

Resaltó que el modo en que operan y que todos lo han visto, es que los bloquean, instalan sus unidades frente a los camiones, se bajan con pistola en mano, algunos traen el rostro tapado, otros no, pero el resultado es el mismo, el asalto a este medio de transporte.

Saldívar Guerrero indicó que en realidad no se ha visto cambio alguno en las carreteras, la inseguridad sigue estando presente para el transportista de carga que a diario sale a dejar los pedidos que se hacen por parte de los clientes.