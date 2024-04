Espectacular show: Más de 50 personajes

Hidalgo, Tx.- "Magic in the Stars", el más nuevo espectáculo de Disney On Ice que se estará presentando del 17 al 21 de abril, y EL MAÑANA DE REYNOSA estuvo presente el miércoles en el debut de esta breve temporada que arrancó con un recito casi lleno en su totalidad en Payne Arena de Hidalgo, Texas.

Puntual inició a las 19:30 horas y fue Pepito Grillo y La Hada de los Cuentos quienes dieron la bienvenida al público, que no sólo disfrutó de grandes artistas del patinaje, sino también de acrobacias, coreografías y cuentos narrados por Mickey y sus amigos Pluto, Daisy, Donald y Minnie.

Este es, sin lugar a dudas, el más grande en la historia de Disney On Ice. 56 personajes icónicos de Disney patinaron para beneplácito de los asistentes, y entre ellos Aladdin, El Genio de la Lámpara, la alfombra mágica, Toy Story y Cars, con un impresionante McQueen y Mate.

Así mismo, llegaron sobre patines las favoritas y más recientes protagonistas de Encanto, Frozen 2 y Moana.

Además, en este espectacular musical sobre hielo debutó Raya de Raya y el último Dragón, y Asha, de "Wish, el Poder de los Deseos"; los espectadores quedaron encantados con Tiana, Rapunzel y las princesas de Disney, Bella, Cenicienta, Blanca Nieves, entre otras.