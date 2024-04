Disney on Ice cautiva al público

Un espectacular show fue el que disfrutó el miércoles el público reynosense y Del Valle de Texas que se dieron cita en Payne Arena de Hidalgo, abarrotando el recinto, este espectáculos seguirá dando shows hasta el domingo 21 de abril, así que esta a tiempo de se parte de este mágico montaje de pantinaje de Disney on Ice: "Magic in the Stars".

Sin duda este es el más grande espectáculo jamás visto pues rompe récord de personajes en la pista de hielo a donde llegaron ´Frozen 2´, ´Encanto´ y ´Raya´ haciendo su debut además de Las Princesas, Woody, Buzz Lightyear, Tiana, McQueen, Mate y muchos más personajes clásicos e icónicos.

Y por más de hora y media las familias enteras se sorprendieron con acrobacias, coreografías y bellos y enternecedores personajes.