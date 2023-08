Ciudad de México



El domingo marcó el cierre de la travesía de 14 celebridades que se sumergieron en un aislamiento total del mundo durante 10 semanas. En un derroche de controversia, estrategia y, por supuesto, risas, la primera temporada de "La casa de los famosos México" se posicionó como uno de los programas más aclamados en la actualidad.

En el centro de esta competencia, Wendy Guevara, la influencer del "team infierno", emergió triunfante con un respaldo abrumador de 18 millones de votos del público. La recompensa, el codiciado premio de cuatro millones de pesos, quedó en sus manos.

En el mismo equipo, Nicola Porcella, Poncho de Nigris y Sergio Mayer aseguraron los segundos, terceros y cuartos lugares, respectivamente.

A pesar de algunos momentos controversiales, Guevara se mantuvo como una de las favoritas del público para ganar. Tanto fue así, que tras su victoria sus seguidores celebraron en el Ángel de la Independencia.

Si bien la famosa ha construido su carrera en las redes sociales, eso no significa que no incursione en otros ámbitos. Su entrada a la televisión podría empezar con el proyecto "La casa del after", ya que "Vix", la plataforma que transmitió la temporada anunció que será la figura central en este nuevo episodio.

¿DE QUÉ TRATA?

Como ya adelantamos, Wendy asumirá el papel principal y se codeará con Ferka Quiroz, Nicola Porcella, Sergio Mayer y Poncho de Nigris. Pese a que los detalles han sido escasos hasta este momento, el anuncio recientemente difundido en la plataforma ha dejado entrever que ésta será la última ocasión en la que estas celebridades se reúnan de esta manera.

