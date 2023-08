Oher sabía desde 2011 que 'Un Sueño Posible' era falsa

CIUDAD DE MÉXICO .-Después de que Michael Oher revelara que el filme Un Sueño Posible, que protagoniza Sandra Bullock, fuera una historia falsa y que en realidad sus supuestos padres le hicieron firmar una tutela, ahora se ha revelado que el jugador la NFL sabía desde el 2011 que Sean Tuohy y Leigh Anne Tuohy son sus tutores legales.

De acuerdo con DailyMail, en el libro "I Beat The Odds: From Homelessness, to The Blind Side, and Beyond" que escribió el jugador en el 2011 cuenta cómo fue que firmó un documento legal para así poder tener una familia.

"Parecía una especie de formalidad, ya que había sido parte de la familia durante más de un año en ese momento. Como ya tenía más de dieciocho años y el estado de Tennessee me consideraba un adulto, Sean y Leigh Anne serían nombrados como mis tutores legales", escribió Oher.

Tras darse a conocer este fragmento del libro se pone en duda lo que dijo Michael Oher en la demanda que impuso en contra de sus supuestos padres, pues compartió que a inicios del 2023 se enteró que Sean y Leigh Anne lo habían hecho firmar una tutela para quedarse con el dinero.

"Me explicaron que significa más o menos lo mismo que 'padres adoptivos', pero que las leyes estaban escritas de una manera que tenía en cuenta mi edad. Honestamente, no me importaba lo que se llamaba. Estaba feliz de que nadie pudiera argumentar que no éramos legalmente lo que ya sabíamos que era real: éramos una familia", agregó en el libro.

En la demanda Michael Oher asegura que no recibió ni un centavo de la película Un Sueño Posible, que recaudó 300 millones de dólares y que le hizo ganar un Óscar a Sandra Bullock.