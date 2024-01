Apocalíptico triunfo

Ciudad de México

Inició la temporada de premios en Hollywood y la Academia de Artes y Ciencias de la Televisión (ATAS) distinguió en la entrega 75 de los Emmy a las Artes Creativas principalmente a la apocalíptica producción The Last Of Us, protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, que acaparó los galardones.

SE CORONA

La serie de HBO se coronó como la máxima ganadora la noche del sábado, al obtener 8 estatuillas en la primera de varias galas del gremio próximas.

The Last Of Us obtuvo menciones en categorías como Mejor Montaje en Drama, Mejor Mezcla de Sonido en Comedia o Drama de una Hora y Mejor Actor Invitado en un Drama.

Los resultados favorables para la serie inspirada en el videojuego de PlayStation dejan claro su éxito en la industria audiovisual.

En las tablas como galardonadas le siguieron las series The Bear y Merlina, las cuales obtuvieron cuatro y cinco premios, respectivamente.

GANADORES

Merlina, estelarizada por Jenna Ortega, bajo la dirección de Tim Burton, fue una de las producciones cuyo éxito en streaming también se vio reflejado en la ceremonia de premios, al hacerse acreedora de los rubros Vestuario Contemporáneo para una Serie, Maquillaje Contemporáneo (no protésico), Diseño de Producción para un Programa Narrativo Contemporáneo (de una hora o más), Composición para una Serie (partitura dramática original) y Tema Musical Original del Título Principal.

BRILLA DEL TORO

Además de los grandes ganadores, el proyecto de Guillermo del Toro, Gabinete de Curiosidades, que muestra una antología de historias de terror seleccionadas por el cineasta mexicano, alzó el premio Emmy a Diseño de Producción para un programa de Fantasía (de una hora o más), por el trabajo de la directora Tamara Deverell.

La entrega de los EMMY a lo mejor de la televisión estadounidense se llevará a cabo el próximo lunes 15 de enero.