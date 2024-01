Jo Koy, conductor de los Globos de Oro, quedó "reprobado"

CIUDAD DE MÉXICO

Los gestos de los actores, actrices, cantantes y asistentes en general han sido de desaprobación a las bromas que han formado parte de su conducción. Desde la mirada petrificante de Taylor Swift, Selena Gomez llevándose las manos a la cabeza o el gesto de incomodidad de Harrison Ford... pero ¿quién es este comediante?

El pasado 21 de diciembre se anunció que él sería el encargado de conducir los Globos de Oro 2024. Joseph Glenn Herbert, mejor conocido como Jo Koy, es un comediante y actor estadounidense.

Ha aparecido en el popular show del canal E! "Chelsea Lately", así como en "The Tonight Show" de Jimmy Fallon, "The Late Show" con James Corden y Jimmy Kimmel Live, entre otros. Aunque sus inicios fueron más modestos, en un club de comedia de Las Vegas.

Pronto escaló a ser regular en el programa Catch a Rising Star en el MGM Grand Hotel y Casino de Las Vegas. Y posteriormente participó en episodios en televisión, lo que lo ha llevado a realizar giras en Estados Unidos.

Jo Koy, de madre filipina y padre estadounidense, también comenzó un podcast junto al presentador de televisión Michael Yo; además de un especial de comedia llamado "Jo Koy: In his elements".

El presentador de los Globos de Oro 2024, junto con su productor de cine Dan Lin, aparecieron en el festival Rise for Comedy, donde recaudaron 75 mil dólares para la organización sin fines de lucreo Search to Involve Pilipino Americans (SIPA).

El comediante ha mencionado entre sus influencias para la comedia a Eddie Murphy, Robin Williams, Billy Crystal, Whoopi Goldberg y Chris Rock, quien también tuvo una atropellada conducción de una ceremonia de los Premios Oscar en 2022.