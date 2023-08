Cancela HBO la serie 'The Idol' tras una temporada

La serie de HBO, The Idol, creada por The Weeknd y Sam Levinson, fue cancelada después de una única temporada, confirmó la plataforma de streaming.

La serie, que constaba originalmente de seis episodios pero se acortó a cinco, concluyó a principios de este verano y generó reacciones contradictorias entre los protagonistas sobre la posibilidad de una segunda temporada.

El programa contó con un elenco estelar que incluía a The Weeknd, Lily-Rose Depp, Moses Sumney, Troye Sivan, Jennie de Blackpink, entre otros. Además, presentó una banda sonora original creada por The Weeknd. A pesar de las expectativas iniciales, The Idol no logró conquistar a la crítica ni a la audiencia.

La serie estuvo rodeada de controversia incluso antes de su estreno, ya que la directora original, Amy Seimetz, abandonó el proyecto y fue reemplazada por Sam Levinson. Informes de Rolling Stone también arrojaron luz sobre un ambiente de trabajo tóxico en el set de filmación.

"The Idol fue uno de los programas originales más provocativos de HBO, y estamos satisfechos con la fuerte respuesta de la audiencia. Después de mucha reflexión y consideración, HBO, así como los creadores y productores, hemos decidido no seguir adelante con una segunda temporada. Estamos agradecidos con los creadores, el reparto y el equipo por su increíble trabajo", dijo un portavoz de HBO a Variety.

El programa generó expectativas antes de su estreno, con rumores sobre una posible continuación. Algunos miembros del elenco habían insinuado la posibilidad de una segunda temporada en entrevistas, aunque fuentes cercanas revelaron que no se tenía planeado un arco argumental para múltiples temporadas desde el inicio de la producción.

HBO compartió datos de audiencia para los dos primeros episodios, indicando que el estreno atrajo a una audiencia de 913 mil espectadores, mientras que el segundo episodio tuvo 800 mil espectadores. Sin embargo, la serie vio una disminución en la audiencia en la segunda semana.

A pesar de haber superado en audiencia a algunos estrenos anteriores de HBO en el mismo período de tiempo, como The White Lotus y Euphoria, la serie The Idol no logró mantener el entusiasmo y la recepción positiva a lo largo de su única temporada.

LA TRAMA

The Idol sigue la historia de Jocelyn (Lily-Rose Depp), una aspirante a ídolo pop, tras sufrir una crisis nerviosa que provoca la cancelación de su última gira. Jocelyn decide reclamar su título como la estrella pop más sexy de los Estados Unidos y comienza una compleja relación con Tedros (The Weeknd), un gurú de la autoayuda y líder de un culto contemporáneo.