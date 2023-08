Gal Gadot está trabajando en 'Mujer Maravilla 3'

CIUDAD DE MÉXICO.-Pese a que muchos fans ya daban por muerta una tercera parte de Mujer Maravilla, Gal Gadot sigue esperanzada de que se realice la película. Incluso reconoció este miércoles que se está trabajando en ella.

En una entrevista con la página ComicBook, la actriz, que estrena esta semana en Netflix su nueva cinta de acción, Heart of Stone, habló sobre la nueva dirección de DC Studios.

Según comentó, los nuevos jefes del estudio, James Gunn y Peter Safran, están interesados en que ella siga interpretando a la Mujer Maravilla en el futuro.

"Me encanta interpretar a la Mujer Maravilla. Es tan cercana y querida para mi corazón. Por lo que escuché de James y de Peter, vamos a desarrollar juntos una Mujer Maravilla 3", puntualizó Gadot.

De inmediato, el anuncio de que, aparentemente, seguirá en el nuevo universo de DC y que cerrará su trilogía como la guerrera amazona, se volvió viral entre los fans de los cómics este miércoles.

Gadot interpretó por primera vez a la Mujer Maravilla en la película Batman vs Superman: El Origen de la Justicia, previo a protagonizar dos películas independientes de su personaje, ambas dirigidas por Patty Jenkins.

Desde entonces ha aparecido en pequeños cameos en varios filmes del estudio, el más reciente de estos The Flash, que estrenó hace unos meses en cines.

En diciembre del año pasado se supo que la esperada tercera parte de Mujer Maravilla, que también sería dirigida por Jenkins, se había cancelado por el cambio de liderazgo dentro de DC.

"Nunca me alejé del proyecto. Estaba abierta a considerar cualquier cosa que me pidieran. Pero tenía entendido que no había nada que pudiera hacer para hacer avanzar algo en este momento", señaló Jenkins en Twitter en ese momento, tras abandonar el proyecto.

"DC obviamente está enterrado en los cambios que tiene que hacer, así que entiendo que estas decisiones son difíciles en este momento".

Hasta el momento se desconoce si la directora se reincorporaría a la nueva película. James Gunn, copresidente de DC Studios, tampoco ha hablado oficialmente sobre el proyecto.