"Barbie" y sus 8 nominaciones al Oscar y la ausencia de Margot Robbie

Con ocho nominaciones conseguidas, entre ellas en las categorías de Mejor Película, Actriz y Actor de Soporte (America Ferrara y Ryan Gosling), respectivamente, parece ser que sólo será anecdótico, ante la competencia que enfrenta, pero ese es otro tema.

El hecho es que la cinta dirigida por Greta Gerwig y protagonizada por Margot Robbie (ambas sin nominar en Dirección y Actriz) fue importante para la industria de la exhibición en 2023: por cada dólar que se invirtió en su producción, recibió 10 producto de la taquilla en todo el orbe.

Tan sólo en México registró 12.9 millones de asistentes y una recaudación de más de 900 millones de pesos (unos 50 millones de dólares), ocupando el segundo lugar del año, sólo detrás de la animación "Super Mario Bros" y por delante de títulos con historial como las sagas "Rápidos y furiosos" y "Guardianes de la galaxia".

Llegó a ser primer lugar en taquilla en 55 países durante sus primeras semanas de exhibición, de acuerdo con la compañía Warner. En su primer fin de semana, reportó en su momento la compañía, el filme recaudó 337 millones de dólares en todo el mundo, siendo el mayor lanzamiento del año en países como Brasil, Australia y Reino Unido.

"Todo en esta película, desde su ingenio color rosa algodón de azúcar hasta el optimismo cálido de su núcleo, atrae a personas de todas las edades de una manera poderosa", consideró Andrew Cripps, presidente de distribución internacional de Warner Bros. Pictures.

Y tuvo razón. Porque pese a no ser recomendada para niñas y niños pequeños por cierto mensaje de salud mental que manejan los diálogos, la conversación fluyó en todos lados. Mucho contribuyó el discurso antipatriarcal inmerso en el filme y puesto literalmente en boca del personaje de Ferrera en un monólogo sobre la violencia masculina en el mundo.

Ken, la pareja de Barbie e interpretado por Gosling, de pronto se convierte un antagónico por querer imponer la visión masculina en Barbieland. Por cierto, que la canción "I´m jus Ken", junto con "What was I made for?", también buscarán el premio de la Academia.

La temática de "Barbie"

"Barbie es una película muy inteligente al abordar con humor y tonos de rosa las contradicciones y luchas de crecer como mujer en un mundo patriarcal", dijo en su momento el crítico Silvestre López Portillo.

"La historia de Barbie, una muñeca de plástico que visita el mundo real para evitar que su mundo perfecto cambie, tiene la sencillez necesaria para simplemente hacernos pasar un buen rato pero también para hacernos sentirnos vistas y representadas en cuanto a las exigencias de género que se nos imponen", añadió.

Era casi predecible que la cinta también tuviera representante en las categorías de Diseño de Producción y Vestuario, como finalmente ocurrió.