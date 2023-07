Acuden al GIFF pese huelga de Hollywood

León, Guanajuato

Si bien tienen en camino series y películas de su casa productora, Anónima Media, ambas detallaron que de momento las han pausado y su presencia en el encuentro fílmico es para actividades alternas.

"Yo no estoy promoviendo ninguna película, vengo a hablar sobre la campaña en contra de la violencia a las mujeres y a las niñas con el estado, con la Secretaría de Salud, no estoy infringiendo nada", explicó la actriz de Matrix: Resurrecciones, a su paso por la alfombra roja inaugural.





Ybarra- Klor, por su parte, participará en el Foro SinergIA sobre inteligencia artificial, donde conversará de los usos que esta tiene en el guionismo.

Natasha Ybarra- Klor.

Incluso buscó a representantes del sindicato de escritores de Estados Unidos para tener claro el posicionamiento que ellos mantienen y cómo va la discusión con productores y estudios en Hollywood.

"Su postura es que la inteligencia artificial se pueda usar de manera regulada, pero no puede producir obras literarias al no poderse considerar un creador porque no es una persona.