Emilia Pérez, nominada a Película Internacional en los Óscar

La película franco-mexicana Emilia Pérez fue nominada a Mejor Película Internacional en los Premios Óscar 2025, reafirmando su posición como una de las favoritas en esta categoría.

Dirigida por el renombrado cineasta Jacques Audiard, la cinta competirá en esta categoría contra I'm Still Here de Brasil, The Girl with the Needle de Dinamarca, Flow de Letonia, y The Seed of the Sacred Fig de Alemania.

Además, Emilia Pérez acumuló un impresionante total de 13 nominaciones, incluyendo Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Guión Adaptado, consolidándose como una de las producciones más destacadas de esta temporada de premios.

Protagonizada por Karla Sofía Gascón, la película narra la vida de un poderoso capo de la droga mexicano que, tras años de persecución y violencia, decide dejar atrás su pasado para vivir como mujer trans.

El elenco también incluye a reconocidas estrellas internacionales como Selena Gomez, Adriana Paz, y Zoe Saldaña, quienes aportan gran profundidad emocional y fuerza a la trama.

El filme tuvo su estreno mundial en la 77.ª edición del Festival de Cannes, donde fue ovacionado y galardonado con el Premio del Jurado.El elenco femenino fue reconocido colectivamente con el premio a Mejor Actriz, marcando un hito en la historia del festival y destacando la química y calidad interpretativa de sus protagonistas.

Emilia Pérez llegó este jueves a salas de cine de México.