Revela portada de las memorias de Lisa Marie

Riley Keough, nieta de Elvis y Priscilla Presley, dio a conocer la portada y fecha de lanzamiento de las memorias póstumas de su madre Lisa Marie.

El libro se titula "From Here to the Great Unknown" y contará con una fotografía de Lisa Marie Presley posando junto a su padre "El Rey del Rock" cuando era una niña. Las memorias serán lanzadas el próximo 15 de octubre, según informó People.

El texto fue creado con apoyo de la autoría de Riley y manuscritos que dejó Lisa Marie en vida. En 2022, un año antes de su muerte, la hija de Elvis le pidió a Keough que le ayudara a terminar sus memorias.

Riley se apoyó en grabaciones de las charlas que tuvo con su mamá, además de las historias que escuchó de su viva voz para continuar con el libro de memorias, donde contempla llevar temas como el matrimonio que tuvo Lisa Marie con el músico Danny Keough y su unión con Michael Jackson.

Otros temas que tocará el texto sobre la cantante son el fallecimiento de Elvis, experiencias con las adicciones y la relación con su madre Priscilla Presley, en contraste con los momentos alegres que la marcaron.

"Pocas personas tuvieron la oportunidad de saber quién era realmente mi madre, aparte de ser la hija de Elvis.

"Tuve suerte de haber tenido esa oportunidad y trabajar en la preparación de su autobiografía para su publicación ha sido un privilegio, aunque agridulce", dijo Riley Keough en un comunicado cuando anunció el libro.