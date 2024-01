"Mean Girls" se mantiene al tope de la taquilla

"Mean Girls" se mantuvo al tope de la taquilla en Estados Unidos este fin de semana al recaudar 11,7 millones de dólares, según estimados de la industria difundidos el domingo.

Ante la falta de grandes estrenos, "Mean Girls", de Paramount Pictures, acumuló 50 millones de dólares, aparte de 16,2 millones a nivel internacional. Hasta ahora va ganando a la versión original lanzada en el 2004.

Solo hubo una película grande que se estrenó: la de ciencia ficción "I.S.S", estelarizada por Ariana DeBose. La película de Bleecker Street debutó con 3 millones de dólares en 2.518 cines.

Hubo pocas expectativas para "I.S.S", cuya reseña fue reservada y cuyo mercadeo fue leve. Al público no le gustó mucho tampoco, pues le dio una calificación de "C-" en CinemaScore.

Incluso para enero, un mes que usualmente tiene poca actividad en los cines, fue un fin de semana bastante débil. Las diez películas más taquilleras acumularon apenas 51,3 millones de dólares, según Comscore.

Hay poca actividad programada para el próximo fin de semana también, lo que podría ser augurio de un flaco 2024. Debido a demoras de producción causadas por las huelgas del fin de semana pasado, hay importantes huecos en el calendario cinematográfico de este año.

"The Beekeeper", de Amazon MGM Studios y protagonizada por Jason Statham, seguía en segundo lugar con 8,5 millones en su segundo fin de semana, para un total de 31,1 millones. Warner Bros. "Wonka", que ya lleva seis semanas en los cines, iba de tercera con 6,4 millones, para un total nacional de 187,2 millones.

La comedia romántica "Anyone But You" de Sony Pictures superó los 100 millones de dólares a nivel global en su quinta semana. A nivel nacional, llegó de cuarta con 5,4 millones.

Les fue bien a algunas películas candidatas al Oscar. "Origin", en que Aunjanue Ellis-Taylor hace el papel de la autora del libro "Caste", Isabel Wilkerson, recaudó 875.000 dólares.

La película de fantasía "Poor Things", con Emma Stone, añadió 820 cines y recaudó 2 millones al exhibirse en 1.400 cines. La película de Searchlight Pictures, que ganó un Globo de Oro para mejor comedia-musical, ha acumulado 33,7 millones a nivel global en siete semanas de estreno gradual.

"American Fiction", con Jeffrey Wright en el papel de un escritor frustrado, se amplió a 850 cines y recaudó 1,8 millones de dólares. Lleva un acumulado de 8 millones de dólares en seis semanas e intentará recibir impulso en los Oscars.

"The Zone of Interest", de A24, sobre la familia del comandante del campo de concentración de Auschwitz, se expandió a 82 cines, acumulado 447.684 dólares.

Sin embargo, y a pesar de un fuerte inicio, "The Color Purple", flaqueó. Aunque ha sido aclamada y tiene el respaldo de los productores Oprah Winfrey y Steven Spielberg, el musical de Warner Bros ha caído pronunciadamente. En su cuarta semana, recaudó apenas 720.000 dólares. Su total doméstico es 59,3 millones, cuando su presupuesto de producción fue de 100 millones.

TOP 10

Las diez películas más taquilleras en Estados Unidos de viernes a domingo, según Comscore. Las cifras definitivas salen el lunes.

1. "Mean Girls - $11,7 millones.

2. "The Beekeeper - $8,5 millones.

3. "Wonka - $6,4 millones.

4. "Anyone But You - $5,4 millones.

5. "Migration - $5,3 millones.

6. "Aquaman and the Lost Kingdom - $3,7 millones.

7. "I.S.S. - $3 millones.

8. "Night Swim - $2,7 millones.

9. "The Boys in the Boat - $2,5 millones.

10. "Poor Things - $2 millones.