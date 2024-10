'María ¡Me Muero!, una comedia mexicana que aborda el miedo a la muerte con humor

María, ¡Me Muero! aborda la hipocondría a través de una narrativa que combina la comedia con el miedo a la muerte. La historia sigue a María, interpretada por Natalia Téllez, quien se encuentra en una relación con un esposo hipocondríaco, papel que desempeña Ricardo Fastlicht.

En su reciente visita a Guadalajara para la promoción de la película que se estrena el próximo 31 de octubre en las salas de cine mexicano, Téllez señaló que ésta aborda un balance entre la comedia y un temor tan universal a partir de los personajes.

"Al hablar de nuestros personajes, encontramos ese equilibrio. 'María' creo que es esta estructura que intenta aterrizar a una persona cuya mente se dispara a la fantasía, esa misma que en momentos de salud solía enriquecer su relación.

"La película también toca el tema del miedo a la muerte, un sentimiento que todos compartimos. Algunas personas lo enfrentan con vitalidad, mientras que otras pueden llegar a enfermarse solo de pensarlo", contó la actriz y conductora de televisión.

La cinta, que se lanzará muy cerca del Día de Muertos, también se sumerge en la cultura mexicana y su relación con la muerte, un aspecto que se refleja en la forma en que se aborda el tema con humor, dijo Téllez desde un cine local.

"Una de las características más singulares de la cultura mexicana es la tradición de vincular la muerte con la comedia. Desde las festividades hasta las celebraciones, esta relación no elimina el profundo miedo que muchos sentimos hacia ella, pero permite jugar con la situación.

"María, ¡Me Muero! podría haber sido un drama oscuro, pero se presenta desde la perspectiva de que el sufrimiento también puede provocar risa, comentó Téllez (Quiero Tu Vida, Amores Permitidos).

Los actores enfrentaron retos en su interpretación, especialmente al manejar el humor físico.

Téllez se vio orillada a "enseriar" su actuación, para reflejar el drama subyacente en una situación cómica, mientras que Fastlicht, por su parte, en algunos momentos intentó mantener un enfoque más serio, pero fue guiado hacia un rendimiento más exuberante.

"Yo quería bajar la intensidad del personaje, pero me pedían llevarlo más arriba. Venía de hacer un papel que no tenía que ver con la comedia para una serie que pronto saldrá en VIX, por lo que al inicio se me dificultó adaptarme. Lo que hice fue confiar en las indicaciones para llevar a Rodrígo a un límite o lugar donde ya no pasará nada".

"Tenía zapatos más pequeños y a veces les ponían algodón adentro para que me ajustaran. Además de usar pupilentes con diferente dioptría, dificultó mi visión, así que decidimos quitármelos porque no llegaba a las marcas. También me enyesaron y estuve con elementos en los párpados para cerrarlos, entre otras cosas.", compartió Ricardo Fastlicht.

María, ¡Me Muero! también muestra las cargas emocionales que a menudo llevan las mujeres con sus parejas, pero Téllez destacó que, aunque su personaje es pareja de un hipocondríaco, también busca reforzar su identidad como escritora.

"María decide quedarse y tomar decisiones que la llevan a reencontrarse con ella misma", agregó.