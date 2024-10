Tesla presenta su robotaxi, aunque fanáticos de la marca deberán esperar al menos hasta 2026

LOS ÁNGELES. — Tesla presentó su esperado robotaxi en un estudio de Hollywood ayer por la noche, aunque los fanáticos del fabricante de vehículos eléctricos tendrán que esperar hasta por lo menos 2026 para que estén disponibles.

Elon Musk, el director general de la compañía, subió al escenario de los estudios Warner Bros. en uno de los "Cybercabs" de la empresa y explicó a los asistentes que estos elegantes vehículos impulsados por inteligencia artificial no tienen volante ni pedales. También expresó su confianza en los avances de la empresa en la tecnología de conducción autónoma, que permite a los vehículos circular sin intervención humana.

Tesla empezó a vender el software, denominado "Full Self-Driving", hace nueve años. Pero hay dudas sobre su fiabilidad.

"Pasaremos de la conducción completamente autónoma supervisada a la no supervisada, en la que puedes quedarte dormido y despertarte en tu destino", señaló. "Va a ser un futuro glorioso".

Tesla espera que los Cybercabs cuesten menos de 30.000 dólares, según Musk. Estimó que los vehículos estarán disponibles en 2026, y luego añadió "antes de 2027".

La compañía también espera que la tecnología Full Self-Driving esté disponible en sus populares vehículos Model 3 y Model Y en Texas y California el próximo año.

"Si finalmente van a llegar a los robotaxis, primero necesitan tener éxito con la conducción autónoma no supervisada en la línea actual", resaltó Seth Goldstein, estratega de renta variable de Morningstar Research. "El evento de esta noche demostró que están listos para dar ese paso adelante".

Sin embargo, la poca claridad sobre cuándo Tesla realmente dará ese paso, sin embargo, ha causado ansiedad a los inversores, que ven el despliegue de tecnología similar de otros fabricantes de automóviles en este momento. Las acciones de Tesla Inc. cayeron un 9% en la campana de apertura del viernes.

Waymo, la unidad de vehículos autónomos de Alphabet Inc, está transportando pasajeros en vehículos sin conductores humanos de seguridad en Phoenix y otras áreas. La unidad de autoconducción Cruise de General Motors había estado conduciendo robotaxis en San Francisco hasta que el año pasado se produjo un accidente en que se vio implicado uno de sus vehículos.

Aurora Innovation también ha anunciado que empezará a transportar mercancías en semirremolques totalmente autónomos por las autopistas de Texas a finales de año. Otra empresa de semirremolques autónomos, Gatik, tiene previsto transportar mercancías de forma autónoma a finales de 2025.

"Tesla volvió a afirmar que está a uno o dos años de la conducción automatizada real, tal y como lleva diciendo la empresa desde hace una década. De hecho, todo el evento de Tesla tuvo un aire a 2014, excepto que en 2014 no había vehículos automatizados realmente desplegados en las carreteras públicas", explicó Bryant Walker Smith, profesor de Derecho en la Universidad de Carolina del Sur que estudia los vehículos automatizados, a The Associated Press en un correo electrónico. "Ahora hay vehículos autónomos reales que transportan a personas reales en carreteras reales, pero ninguno de esos vehículos son Tesla. Esta noche no ha cambiado esta realidad; sólo ha hecho más evidente la ironía".