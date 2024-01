Realmente escalofriante: Llaman a la puerta

Ciudad de México.- Una familia de vacaciones en una cabaña es atormentada por fanáticos con visiones del apocalipsis en la cinta de terror de M. Night Shyamalan Llaman a la Puerta.

TRAMA

Basada en la novela "The Cabin at the End of the World", de Paul Tremblay, cuenta la historia de Eric (Jonathan Groff) y Andrew (Ben Aldridge), que esperan pasar un aparentemente tranquilo fin de semana con su pequeña Wen (Kristen Cui) lejos de la ciudad.

Cuando cuatro extraños los someten, les dicen que ellos pueden detener el fin del mundo si realizan un inimaginable y cruel sacrificio.

Lo que sigue es un juego de gato y ratón donde no se sabe a ciencia cierta qué tan real es la amenaza.

Shyamalan es un especialista en crear tensión y aquí logra un thriller efectivo, que te tiene al borde del asiento por la situación que se le presenta a la pareja.

El ensamble de actores, que incluye también a Dave Bautista y Rupert Grint como torturadores, es muy bueno.

El filme tiene una premisa escalofriante y un arranque prometedor, aunque rumbo al final la historia toma una desviación de la novela y se pierde un poco.

Eso sí, Llaman a la Puerta cumple y resulta especial para los que andan buscando cintas de miedo para la temporada de Halloween.