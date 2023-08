Momentos que marcaron tendencia en La Casa de los Famosos MX

CIUDAD DE MÉXICO.-La Casa de los Famosos México se ha convertido en uno de los programas más populares, tanto así que ha sido tendencia en varias ocasiones, sobre todo por los integrantes del Team Infierno: Wendy, Nicola Porcella, Sergio Mayer, Poncho de Nigris, Emilio Osorio y Apio Quijano. A un día de la Gran Final, recordamos los mejores momentos del reality show:

Sergio Mayer se va contra Ferka

En la tercera noche de eliminación, Sergio Mayer se posicionó en contra de Ferka para que saliera de La Casa de los Famosos. Al momento de dar el motivo de su elección, el ex diputado criticó fuertemente a la actriz asegurando que nunca debió entrar al reality.

"Ferka me pongo aquí porque considero que es injusto que estés nominada de verdad lo pienso, tú no deberías de estar nominada, de hecho, no deberías siquiera estar en La Casa de los Famosos.

"No sé si te das cuenta, estás junto a dos grandes personalidades, con grandes carreras, con grandes trayectorias, que son Raquel y Bárbara", dijo Mayer.

Emilio Osorio y su relación con Karol Sevilla

Fue en La Casa de los Famosos donde Emilio Osorio confesó su amorío con Karol Sevilla, protagonista de la telenovela juvenil Soy Luna.

Durante una conversación con Sergio Mayer y Sofía Rivera Torres, Osorio, de 20 años, dijo que su novia es "bonita y bella" y tras insistencia de Mayer, el hijo de Niurka reveló el nombre de su amada y habló un poco sobre su trabajo.

"Ella está haciendo ya unas cosas diferentes, porque también la misma proyección que te da, quitártela después está cañón", dijo Emilio.

¿Romance entre Jorge Losa y Ferka?

Aunque ya se habían conocido en un concurso del programa Hoy, Jorge Losa y Ferka tuvieron una relación mucho más cercana en La Casa de los Famosos, tanto así que se rumoró un romance.

En su instancia, ambos artistas protagonizaron uno que otro beso, además de que Losa le compuso "Pégate Pa' Mi", canción que ya tiene video oficial.

Tras la salida de Ferka, ambos dijeron que no tenían una relación como tal; sin embargo, cuando salió Jorge, ella ya lo esperaba y protagonizaron otro beso apasionado.

Bárbara Torres, ¿con estrategia para permanecer?

Una de las famosas que causó mucha polémica fue Bárbara Torres, teniendo ciertos comportamientos como supuestos ataques de ansiedad, que provocaron que sus compañeros le dijeran que actuaba con "personajes afligidos".

Además de sus enfrentamientos con Sergio Mayer, la actriz de La Familia Peluche se caracterizaba por hacer críticas, entre éstas hacia Wendy Guevara, a quien dijo que no era una mujer; "ella sabe y hemos hablado de ese tema un montón de veces".

Luego de todas estas acciones, Torres, de 52 años, se convirtió en una de las concursantes más criticadas, tanto por los habitantes y televidentes, a tal grado de ya no querer estar en La Casa de los Famosos. Tras su salida, su hijo la defendió.

Abuso a Nicola Porcella

Otro momento inolvidable en La Casa de los Famosos fue cuando una noche Wendy y Sergio Mayer tiraron de su cama a Nicola Porcella para después bajarle su ropa interior y darle unas cuantas nalgadas, con ayuda de Poncho de Nigris y 'Barbie' Juárez.

En ese momento, Mayer también tomó una crema y se la untó a Nicola, pese a que él decía "ya no juego"; ante ello, Poncho cuestionó al ex diputado "¿por qué hiciste eso?

Tanta fue la polémica que hasta Niurka lo comentó en sus redes sociales y los integrantes del reality tuvieron una llamada de atención de "La Jefa".

"Quiero recordarles que están siendo vistos las 24 horas por un público que posiblemente, en más de una ocasión, se identifique con ustedes.

"Yo como jefa les pido que se traten con respeto y les invito a reflexionar sobre la intensidad de las bromas, juegos y actitudes que tienen entre ustedes", dijo.

Retos salvación Team Infierno

Los integrantes del Team Infierno se convirtieron en los favoritos de La Casa de los Famosos por su simpatía y risas, pero aún así y para "salvar su pellejo", prometían hacer retos y ser salvados cada domingo de eliminación.

Los primeros retos para ayudar a sus compañeros fueron protagonizados por Wendy y Nicola; un beso de piquito y un beso en el dedo del pie, fueron los desafíos.

Posteriormente, ya todo el equipo decidió ayudar y para ello tuvieron todos que nadar desnudos en la alberca, así como vestirse a su sexo opuesto y bailar "Claridad" de Menudo.

Momentos amorosos entre Wendy y Nicola

A comparación de Jorge Losa y Ferka, Wendy y Nicola son la pareja más popular del reality, tanto así que Carín León ya les dedicó su canción "Primera Cita".

Y aunque no tienen un noviazgo como tal, ambos famosos se han convertido en los consentidos por sus ocasiones juntos, como bromas y besos robados.

Entre sus momentos más recordados están cuando Nicola, con ayuda de Emilio, le escondió su colchón a Wendy; y cuando ambos se vistieron de colegialas al estilo Britney Spears.

Asimismo, varias veces el actor peruano ha demostrado su cariño por la influencer, diciéndole frases como "mi amor", provocando que hasta los papás de ella quieran que sean pareja formalmente.

Galilea Montijo borracha en la gala

En una de las galas de eliminación, Galilea Montijo fue criticada en redes sociales por llegar en supuesto estado de ebriedad, debido a sus problemas para hablar.

No obstante, al día siguiente aclaró la situación y dijo que no estaba bajo el efecto del alcohol, sino que se le despegó una prótesis que trae en la boca.

"Acabo de cumplir 50 años, y después de mis cincuenta años, ¿qué creen?, me están poniendo una prótesis de hueso en mi boca (risas). Bueno, me están poniendo injerto de hueso ¿no?

"Pero a mitad de programa como que se despegó, como que tengo que comprar esa cosa que pega, entonces tenía muchísimo miedo el dar el bozzaso", dijo la conductora.

¿Preferencias entre los habitantes?

La popularidad del Team Infierno afectó severamente al Team Cielo, pues los integrantes de este último fueron eliminados cada semana y eso provocó que tuvieran lo que parece ser ayudas de algunos de ellos por parte de la producción.

Uno de ellos fue Jorge Losa, pues en varias ocasiones fue el líder de la semana y a pesar de no tener tanta popularidad se salvaba de la eliminación, esto se lo atribuyeron a tener una relación con la productora de La Casa de los Famosos, rumor que el actor desmintió tras su salida.

Otro ejemplo fue en un concurso para tener al primer finalista, pues fanáticos del programa aseguraron que Galilea Montijo le había señalado a 'Barbie' Juárez cuál era la caja ganadora, estrategia que no funcionó, ya que Nicola fue el vencedor de reto tras empujar a la boxeadora.

Apio Quijano se pelea con Mauricio Garza

Tras su salida, Apio Quijano protagonizó una pelea en la post gala con Mauricio Garza.

Todo comenzó cuando Garza, de 31 años, interrumpió a Quijano, quien quería compartir la estrategia del Team Infierno, pero el conductor nunca lo dejó hablar, desatando la discusión, tanto así que hasta lo corrió del foro.

"Yo estaba hablando y me interrumpiste para una tontería, ¿Cómo sigues trabajando aquí Mauricio?¿Para eso me invitaron aquí?", dijo el ex integrante de Kabah.